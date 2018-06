ČR - míra nezaměstnanosti klesla na 3%, počet nezaměstnaných nejnižší za 21 let, 283 243 volných míst

„Trh práce je přehřátý. Zchladit by ho mohl dovoz cizinců z východní Evropy. Ti by mohli obsazovat volná pracovní místa, kterými Češi opovrhují. Dovoz cizinců by snížil tlak na růst mezd, proto je nevýhodný pro zaměstnance. Naopak zaměstnavatelé by jej ocenili, ale brání jim komplikovaný systém vydávání pracovních víz,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Úřad práce ČR na konci května registroval 229 632 uchazečů o zaměstnání, což je oproti minulému měsíci o 13 166 uchazečů méně. Podíl nezaměstnaných osob dosáhl úrovně 3,0 procenta. Celkem bylo evidováno 120 334 žen a 109 298 mužů bez práce. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 67 742 lidí.

Nadále na trhu práce přetrvává situace, kdy je počet uchazečů o zaměstnání nižší než počet volných pracovních míst. Těch bylo na konci května 283 243. Volná pracovní místa by mohli zaplňovat lidé z východní Evropy, kde jsou horší mzdové podmínky než v České republice. Vlivem komplikovaného systému vydávání pracovních víz však nedochází k masovému náboru zahraničních pracovních sil. České hospodářství tak plně nevyužívá svůj růstový potenciál.

Dovoz pracovní síly z ciziny by mohl zbrzdit růst mezd v České republice, protože cizinci se často spokojí s horšími mzdovými podmínkami. Takováto situace by vyhovovala zaměstnavatelům, kterým skokově rostou mzdové náklady. V případě dovozu cizinců však mohou nastat problémy s integrací do společnosti a návratem zpět do zemí původu v případě změny situace na trhu práce. Z těchto důvodů je vhodné vydávat pouze dočasná pracovní víza, která budou muset být pravidelně prodlužována. V případě, že nedojde k prodloužení pracovního víza, mělo by následovat vyhoštění ze země

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom​​ BH Securities a.s.