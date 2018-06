Ranní glosa: Po Argentině a Turecku přebírá štafetu Brazílie

Tipněte si, která měna nejvíce ztratila za posledních čtrnáct dní? Není to ani turecká lira , kterou centrální banka zachraňuje prudkým zvýšením úrokových sazeb (včera o 125 bps), ani argentinské peso, na jehož záchranu přispěchal MMF s gigantickou půjčkou 50 miliard dolarů . Nejslabším článkem emerging markets je v posledních dnech brazilský real, který proti dolaru ztratil za dva týdny 6,4 %, přičemž proti koruně dokonce 7,6 %.V brazilské ekonomice se sice na první pohled nic dramatického neděje, nicméně depreciace realu má svůj domácí příběh a to v podobě blížících se prezidentských a parlamentních voleb . Ty sice proběhnou až v říjnu, nicméně investoři a spekulanti již dnes začínají rozehrávat hru, která je založena na strachu, že v této největší jihoamerické ekonomice zvítězí některý z kandidátů z levého či pravého kraje politického spektra. A vzhledem k tomu, že zkušenost s radikálními změnami politických garnitur v jižní Americe není nejlepší, tak je o co hrát.Tlak na brazilskou měnu má však i svůj mezinárodní rozměr a to v podobě postupného stahování dolarové likvidity z globálních trhů. Vše pochopitelně souvisí s procesem kvantitativního utahování ze strany Fedu, které jen tak jakoby mimochodem probíhá paralelně se zvyšováním úrokových sazeb Fed aktuálně stahuje z trhů 30 miliard dolarů měsíčně, přičemž od července by to již mělo být 40 miliard a od října dokonce 50 miliard za měsíc. Tímto tempem (50 mld. USD za měsíc) by americká centrální banka měla prodávat trhu dluhopisy , dokud to uzná za vhodné. Z trhů a speciálně z emerging markets tak začíná mizet dolarová likvidita, přičemž všichni se mylně koncentrují na to, kam až Fed ještě může zvýšit oficiální úrokové sazby Pro slabší kusy z emerging markets, které čekají volby či trpí velkými obchodními deficity (jako třeba Turecko), je přitom velmi nepříjemné, že mezi americkými centrálními bankéři panuje aktuálně až nečekaná shoda ohledně toho, že nastoupený trend v redukci bilance Fedu se nebude v dohledné době nijak měnit. Jinak řečeno je třeba se připravit na to, že doba, kdy dolary byly levné a dostupné, se chýlí ke konci a řadu trhů čeká období daleko vyšší volatility.