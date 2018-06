Páteční obchodní seance 8. 6. 2018

Pátek 8. 6. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,38 %), S&P500 (-0,07 %) a NASDAQ (-0,70 %).

Evropa: DAX (-0,15 %), FTSE 100 (-0,10 %) CAC40 (-0,17 %).

Čína: Hang Seng (-1,51 %), Shanghai Comp. (-1,54 %), CSI 300 (-1,70 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,56 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

JPY: HDP za 1Q 2018

CNY: Obchodní bilance (květen)

DE: Průmyslová produkce (duben)

DE: Obchodní bilance (duben)

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu US ropných věží (Baker Hughs)

-----------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily čtvrteční obchodní seanci smíšeně, přičemž nejvíce odepsal technologický index Nasdaq, který v posledních dnech tak silně posiloval. Nedařilo se akciím společností Microsoft a Facebook. Posílily akcie McDonald's, které připsaly +5 %, a to v reakci na zprávu, že firma plánuje nové kolo propouštění. Nejlépe se dařilo sektoru základních materiálů, který tlačily vzhůru posilující ceny ropy.

Bezpečné přístavy posílily a riziková aktiva oslabovala. Dařil se evropské měně, a to i přes horší makrodata z eurozóny a v podobě výsledků HDP. Obchodníci spekulovali na brzké ukončení nákupu aktiv a také přesouvají očekávání na růst sazeb v eurozóně do první poloviny příštího roku. Příští týden bude ve znamení zasedání ECB, FEDu a BOJ. O tom, že americká centrální banka se chystá opět zvednout úrokové sazby, už na trhu nejsou pochyby. Od ECB se očekává jestřábí komentář ohledně ukončení programu QE a Bank of Japan nastíní svůj plán pro vývoj měnové politiky příští pátek. V úterý se sejdou zástupci USA a Severní Koreje a v týdnu nás čekají ještě důležitá data z Číny. To vše značí, že investoři, i před nadcházejícím víkendem, opustí své pozice a vyčkají na fundamenty příštího týdne.

Nervozita dnes ráno roste kvůli obavám z obchodního sporu mezi USA a jeho velkými obchodními partnery. Obchodní válka se mezi přáteli vést nemá, skupina G7 proto bude chtít využít nadcházejícího summitu v Kanadě a amerického prezidenta Donalda Trumpa přesvědčit, aby od cel na dovoz hliníku a oceli ustoupil. Po včerejším jednání s kanadským premiérem Justinem Trudeauem to prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dvoudenní schůzka G7 začne dnes. Během loňského summitu G7 v Itálii čelil americký prezident izolaci kvůli Pařížské klimatické dohodě a německá kancléřka Merkelová už tehdy prohlásila, že je to „šest proti jednomu“. Agentura Reuters s odkazem na německého představitele napsala, že evropské země G7 budou na summitu vystupovat jednotně ve všech tématech od jaderné dohody s Íránem přes obchod až po klimatické změny.