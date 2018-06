V následujících deseti letech si ekonomika může pro změnu vést lépe než trhy

Investiční společnost Pimco ve svém novém globálním výhledu píše o tom, že další recese podle ní nebude tak hluboká jako ta předchozí. Bude ale trvat déle a bude „rizikovější“. „Investoři, kteří očekávají, že budoucnost bude připomínat pokrizová léta, mohou být velmi nepříjemně překvapeni,“ píše Pimco. Mezi hlavní změny řadí analytici společnosti posun od expanzivní monetární politiky k expanzivní politice fiskální, posun od regulace finančních institucí k regulaci technologického sektoru a „růst ekonomického nacionalismu a protekcionismu“.



Globální ekonomika by se podle Pimca mohla dlouhodobě vymanit z pokrizových let utlumeného oživení hlavně v případě, kdy by se dostavil rychlejší růst produktivity tažený novými technologiemi. Investoři ale nesmí zapomínat, že i kdyby se naplnil tento scénář, budou jej doprovázet také vyšší reálné sazby.





Vedle tohoto pozitivního scénáře je tu možnost růstu vlivu populistů a prosazování jejich politiky. Mohlo by tak například dojít k „radikálnímu přerozdělení příjmů a bohatství, agresivnímu protekcionismu, znárodnění významných společností či celých odvětví, nebo k útokům na nezávislost centrálních bank“.Investoři by podle Pimca neměli popsanému pozitivnímu scénáři připisovat příliš velkou pravděpodobnost, a to hned z několika důvodů. Po roce 2019 začne vyprchávat efekt současné stimulace. Ta navíc přišla v době, kdy se zvyšuje riziko přehřátí, a tudíž i prudší monetární kontrakce. A v neposlední řadě nelze vyloučit, že obchodní spory přerostou ve skutečné obchodní války.Průzkum mezi ekonomy podle Pimca ukazuje, že podle většiny z nich se během tří až pěti let dostaví v USA recese, ale trhy zatím s takovým scénářem nepočítají. „Recese by neměla být tak hluboká, protože ve Spojených státech doposud neexistují známky nadměrných investic na trhu s bydlením či příliš vysoké spotřeby. Globální finanční systém se také zdá být zdravější než během předchozích cyklů. Hlavním rizikem je vysoké zadlužení nefinančního korporátního sektoru, které by mohlo v případě útlumu nastartovat vlnu defaultů. Recese by ale zároveň mohla být delší, protože sazby se už nyní nacházejí relativně nízko, rozvahy centrálních bank jsou nafouknuté a v USA vláda dosahuje vyšších rozpočtových deficitů, což omezuje její prostor pro boj s recesí,“ píše Pimco. Evropě by navíc mohla uškodit „strukturální slabost eurozóny“. „Finanční aktiva si během posledních deseti let vedla mnohem lépe než celá ekonomika . Je dost dobře možné, že v následujícím desetiletí tomu bude naopak,“ varuje Pimco.Zdroj: Pimco