Buffett a Dimon: Firmy, omezte zveřejňování čtvrtletních odhadů!

Populární americký investor Warren Buffett a šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon společně vyzvali veřejně obchodované společnosti, aby omezily zveřejňování čtvrtletních hospodářských odhadů, nebo od něj zcela upustily. Firemní vedení, když chce splnit vytčené krátkodobé cíle, obětuje pak příliš často dlouhodobý zájem podniku, domnívají se oba kritici současné praxe. To pak podle jejich názoru, který zveřejnil list The Wall Street Journal, poškozuje celou ekonomiku.



"Když se firmy začnou zabývat jen honbou za čísly, dělají spoustu věcí, které jdou proti jejich dlouhodobým zájmům," uvádí Buffett. Nic ale spolu s Dimonem nenamítají proti zveřejňování již dosažených kvartálních výsledků, které podle nich zajišťuje transparentnost firem obchodovaných na burze. Přímo do firemních akcií nebo prostřednictvím fondů přitom investuje více než 100 milionů Američanů, připomínají.





Buffett , který letos oslaví 88. narozeniny, řídí od roku 1965 investiční společnost Berkshire Hathaway se sídlem v Omaze ve státě Nebraska. Díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku "věštec z Omahy" a tradičně je zařazován mezi nejbohatší lidi světa.Dimon v současnosti stojí v čele největší ze čtyř hlavních amerických bank. Předtím působil v americké centrální bance (Fedu).