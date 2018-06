Ticho před bouří? Trhy čeká zásadní měsíc! / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 4. 6. 2018

Nový týden na zámořských akciových trzích probíhá ve velmi klidném duchu a investoři optimismem nešetří. Absence cenotvorných makrodat přinesla na americké akcie pozitivní náladu a některé indexy opět testují svá historická maxima. Na trzích se projevuje zejména zmírnění obav z obchodní války mezi USA a Čínou, které je podpořeno dobrými výsledky vývoje amerického zahraničního obchodu. Technologické tituly posilují a pomáhají indexu Nasdaq k třetímu historickému rekordu v řadě. Akcie společnosti Tesla během středeční obchodní seance zaznamenaly nejlepší obchodní den za poslední dva roky a připsaly úctyhodných 10 %. Hlava Tesly, šéf Elon Musk, totiž ujistil akcionáře, že by do konce června výroba vozu Tesla Model 3 měla dospět k plánovanému cíli 5 tisíc kusů týdně. ETF zaměřené na index strachu VIX spolu s futures na tento index opět ztrácejí půdu pod nohama a zdá se, že poklesy z první poloviny roku jsou za námi. Příští týden však může na trhy přinést značnou volatilitu, jelikož nás čekají, mimo jiné, tři zásadní události.

Geopolitické napětí ohledně setkání prezidenta Donalda Trumpa a Kim Čong-una

Plánovaná schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una proběhne podle zpráv z Bílého domu na ostrově Sentosa v úterý 12. června v Singapuru. Singapurské noviny přitom dlouho spekulovaly, v jaké lokaci se hlavy států setkají. Vyslanec Kim Jong-čchol přivezl Trumpovi dopis od severokorejského vůdce. Co však přesně bylo jeho obsahem, známo zatím není. Trump novinářům ale sdělil, že text je zajímavý a že je reakcí na jeho dopis, kterým summit v Singapuru nedávno odřekl. Trump s Kim Jong-čcholem hovořil o mírové smlouvě, která by formálně uzavřela korejskou válku z 50. let, kdy byly boje skončeny jen příměřím. Dalším tématem byly i sankce, které USA a svět vůči komunistické KLDR uplatňují. Trump emisarovi řekl, že Washington má připravené stovky nových sankcí, které ale nespustí. Také se těší na den, kdy USA budou moci odvetná opatření zrušit. Novinářům pak prezident řekl, že vůči KLDR již nechce používat termín maximální tlak, protože Severokorejci se vydali na cestu spolupráce. Šéf Bílého domu nedávno řekl, že by schůzka s Kim Čong-unem by mohla znamenat nový začátek. Zároveň ale zdůraznil, že se vzájemné vztahy nezlepší jen při jediné schůzce. Co tento summit přinese plodného je zatím ve hvězdách, nicméně určitá rizika spojená s výstupem z této schůzky určitě mohou na světové trhy dolehnout.

FED a rozhodnutí o úrokové sazbě

Poslední velmi silná data z amerického trhu práce investorům naznačila, že by na příštím zasedání 13. června měl americký FED zvednout úrokové sazby, po druhé v tomto roce, z dosavadního pásma 1,50-1,75 % na 1,75-2,00 %. Měsíční míra nezaměstnanosti překonala očekávanou hodnotu 3,9 % a poklesla na 3,8 % za měsíc květen. Přírůstek pracovních míst mimo zemědělství, tzv. NFP, překonal očekávání růstem o 223 tisíc pracovních míst, oproti dubnovým 159 tisícům. Silná data z amerického trhu práce a růst hodinových mezd pomáhá americké centrální bance obhájit proces utahování měnové politiky. V rétorice předsedy Jerome Powella během středeční tiskové konference se můžeme opět dočkat zmínky až o čtyřnásobném zvýšení sazeb v roce 2018. Prostor pro další zvýšení sazeb se nabízí v září a prosinci.

Zasedání a jestřábí rétorika ECB

Evropské akcie tento týden bojují s vyjádřením ECB o zvažovaném ukončení kvantitativního uvolňování. Americký dolar ve středu podlehl tlaku eura, které zpevnilo na nejvyšší úroveň za deset dnů v reakci na náznaky, že by Mario Draghi mohl ukončit stimulační program nákupu dluhopisů do konce roku 2018. ECB zasedá v příštím týdnu. Zpráva byla podpořena komentáři dvou představitelů ECB, kteří uvedli, že centrální banka zahájí intenzivní diskusi o ukončení svého rozsáhlého programu nákupu dluhopisů v době, kdy se představitelé sejdou v Rize v Lotyšsku. Hlavní ekonom ECB Peter Praet ve svém projevu v Berlíně uvedl, že příští týden bude muset Rada guvernérů posoudit, zda dosavadní pokrok byl dostatečný k tomu, aby bylo zaručeno postupné uvolňování čistých nákupů. Při posuzování bude zvážena síla ekonomiky eurozóny a přechod na mzdové a cenové formace. Podle představitelů Itálie, jež je postižena zadlužením, může mít problémy najít kupce svých dluhopisů v případě, že ECB přestane skupovat dluhy třetí největší ekonomiky eurozóny. Dluh Itálie nyní přesahuje zhruba 130 % HDP země. Příští schůzka prý nutně musí obsahovat diskusi o kvantitativním uvolňování, protože tento program je plánován do konce září letošního roku. Tvůrci politiky ECB budou muset využít této příležitosti k oznámení, zda se jedná o konec kvantitativního uvolňování, nebo zda plánují program QE ještě prodloužit.

Čeká nás tedy velmi zajímavý týden, jenž bude ještě podpořen inflačními daty z Evropy a USA, reportem čínského HDP a pátečním zasedáním Bank of Japan. V druhé polovině měsíce komoditní investory čeká schůzka zemí OPEC, která by mohla razantně srazit roční cílové ceny černého zlata. Měsíc červen bude na makrodata velmi silný a mohl by nastavit sentiment na trzích pro nadcházející ospalé letní měsíce.

Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 5. 6. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

1. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 081,04 1 156 1 075 ↑ 6,97 1 050 - 1 497 2 3 Dow Jones (US) 24 635,21 24 722 25 032 ↑ 0,35 23 500 - 25 730 3 2 NASDAQ Comp.(US) 7 554,33 7 417 7 485 ↓ -1,81 6 700 - 7 891 2 3 FTSE 100 (VB) 7 701,77 7 702 7 798 ↑ ↓ 0,00 7 540 - 7 821 3 2 DAX (Něm.) 12 724,27 12 976 13 000 ↑ 1,98 12 746 - 13 246 5 0 Nikkei 225 (Jap.) 22 171,35 22 489 22 275 ↑ 1,43 21 700 - 23 522 3 2

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

1. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 081,04 1 174 1 102 ↑ 8,58 1 000 - 1 527 4 1 Dow Jones (US) 24 635,21 24 828 25 278 ↑ 0,78 22 500 - 26 013 3 2 NASDAQ Comp.(US) 7 554,33 7 3296 7 559 ↓ -2,99 6 000 - 7 954 3 2 FTSE 100 (VB) 7 701,77 7 975 7 898 ↑ 3,55 7 480 - 8 550 4 1 DAX (Něm.) 12 724,27 12 901 12 837 ↑ 1,39 12 000 - 13 550 4 1 Nikkei 225 (Jap.) 22 171,35 22 341 22 950 ↑ 0,77 20 000 - 23 984 3 2

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jan Berka, Michal Šoltés - Roklen Holding

- Roklen Holding Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers