Proč nemáte peníze, stálého partnera a vyrýsovanou figuru? Může za to naprogramování Vašeho mozku

Okurková sezóna zahájena! Finanční magazíny se opět začaly plnit informacemi o tom, že Češi neumí a nechtějí zhodnocovat své prostředky, o nízké finanční gramotnosti a vydávání se napospas osudu. Jenže, toto rozhodně neplatí jen pro obyvatele České republiky a rozhodně tyto jevy nejsou ničím, co by šlo „vymýtit“, alespoň tedy dle vědců se zaměřením na behaviorální ekonomii.

Jediní svého druhu – doslova

Člověk je údajně jediný tvor na této planetě, který dokáže plánovat dále než za první zimu či pářící období. Tuto vlastnost však nemáme příliš dlouho a v jejím užívání máme limity. Proto, když nám finanční poradci povídají o nutnosti spoření či investování v příštích 20 letech tak, abychom se v důchodu měli dobře, resp. ne zase tak špatně, nevěřícně kroutíme hlavou.

Za všechno může „naprogramování“ našeho mozku

Jednou z chyb, které se nevědomě dopouštíme, je snižování budoucích hodnot (v originále je tento jev popsán jako „hyperbolic discounting“). Jednoduše dáváme větší váhu současným požitkům před těmi budoucími. Někteří prodejci se již naučili s tímto pracovat a nabízí akce např. „kup teď, plať později“, protože vidina splátkového kalendáře začínajícího za cca 6 měsíců je pro nás při koupi méně bolestivá než vidina splátkového kalendáře začínajícího okamžitě. Stejně tak je to s úvěry , netroufal bych si říct, že Češi mají nízkou finanční gramotnost, všichni (lidé) máme společné to, že současný užitek (koupě), ze kterého se můžeme radovat nyní a následné postupné splátky, i když s velkým přeplacením, jsou pro nás mnohem lákavější než vidina toho, že budeme několik měsíců či let šetřit na nové auto, mobilní telefon, zájezd , kurz apod. Náš mozek, aniž bychom byli schopni to nějak úplně ovlivnit, má za úkol ochránit nás před bolestí a maximalizovat okamžitý požitek, přičemž několikaměsíční „omezování se“ rozhodně není tím, co by lidé považovali za odměnu. Na druhou stranu, okamžitý požitek a až následné „ohýbání páteře“ pod splátkovým kalendářem? To už, navzdory selskému rozumu, zní mnohem lákavěji!

Nejde jen o finance, ale i zdraví či manželství

Takto se ovšem nechováme pouze při spotřebě, ale také ve vztahu ke svému zdraví, okolí apod. Proč se teď trápit cvičením s vidinou lepšího zdraví za několik let? Proč nyní měnit jídelníček, abych snížil riziko cukrovky či infarktu v budoucnosti? Mimochodem, v knize „Out of Character: Subrising Thruts About the Liar, Cheater, Sinner (and Saint) je krásně popsáno, jak nám nedokonalosti v dlouhodobém plánování a snaha o maximalizaci okamžitého požitku de facto „brání“ v tom být věrní, loajální, čestní apod.