V ochranné zóně kolem Černobylu zuří lesní požár. Vědci mají obavy

Na severu Ukrajiny v ochranné zóně okolo jaderné elektrárny Černobyl se rozhořel ohromný lesní požár. Úroveň radioaktivity je podle ředitele Úřadu pro mimořádné situace v normálu. Vědci ale už dříve vyjádřili obavy před tím, že by mohly lesní požáry v exkluzivní zóně znovu vynést radioaktivní částečky do vzduchu a roznést je i do dalších států v Evropě.

Už od úterý v černobylské exkluzivní zóně zuří požár. První jednotky hasičů vyrazily do boje s požárem v ochranné zóně v 10:10 místního času. Oheň se ve vyschlém lese začal velmi rychle šířit, podle Úřadu pro mimořádné situace (DSNS) se rozšířil na plochu 12 hektarů.

Z velkých lesních požárů v zóně zřízené po katastrofické explozi v roce 1986 mají vědci už dlouhou dobu. Podle vědeckých studií totiž mohou při požárech stoupat radioaktivní částečky do vzduchu, vítr je pak může roznést do velmi širokého okolí.

Podle premiéra Volodymyra Hrojsmana ale není čeho se obávat, radiace v Kyjevě i u jaderné elektrárny jsou hluboko pod limitním stavem. To potvrzuje i DSNS, v Černobylu bylo naměřeno 31 μR / h (mikrorentgen za hodinu), za bezpečnou úroveň je přitom v této lokalitě považováno až 50 μR / h.

Do boje s požárem vyrazilo kolem 150 hasičů, nasazeny jsou také vrtulníky Mi-8 a dvě hasičská letadla An-32. Požár je podle DSNS lokalizován a nehrozí jeho další šíření.

Lesní požáry v ochranné zóně nejsou nijak neobvyklé, v roce 2015 s požárem hasiči bojovali dlouhé čtyři dny.