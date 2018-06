Ranní komentář: Technologická rally pokračuje

Americké akciové tituly chytly druhý dech. Alespoň prozatím. Indexy posunuly včera své hodnoty opět o něco výše. Další povedenou seanci za sebou mají technologické tituly, přidaly se k nim ale i banky. Ty už netrpělivě vyhlížejí na příští týden plánované zasedání americké centrální banky. Na něm by měl Fed přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb. Bude poté zajímavé sledovat, jak se v následujících měsících krok propíše do čisté úrokové marže. Zejména při případném boji o depozita reprezentovaném tlakem na růst vkladových sazeb by pozitiva nemusela být až tak značná.

Je také trochu paradoxní, že trhy míří vzhůru navzdory rostoucím dluhopisovým výnosům. Není to tak dávno, co se investoři (mám říci spíše spekulanti?) mohli zbláznit z růstu desetiletého výnosu vládních dluhopisů k 3 %. A ejhle, nyní jsme na 2,98 %, což nikoho, zdá se, neznervózňuje. Buďme za to ale rádi. Právě okamžiky, kdy se trh přespříliš nechá unést sentimentálními výlevy dává dlouhodobých investorům příležitost bodovat. Trhům také svědčí mlčenlivost americké administrativy ohledně nastavení obchodní ochrany.

V Evropě dnes Britové zveřejní svůj záložní plán pro případný scénář tvrdého vystoupení. Jeho důsledkem by mj. bylo znovuvytvoření přeshraničních kontrol s Irskem. Tak uvidíme.

Asijské trhy dnes zamířily vzhůru. Pozornost se pomalu přesouvá k zasedání G7. Z Bílého domu se opět objevily náznaky, že Donald Trump je otevřený jednání ohledně obchodní spolupráce.



Jan Šumbera, analytik