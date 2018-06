Začne se hrát hra na většího hlupáka?

Jelikož je to od vrcholu z 26. ledna 2018 již skoro 5 měsíců, je na čase vyhodnotit a možná také přehodnotit stávající situaci na akciových trzích. Od dosažení vrcholu a proběhlé korekce se na horizontu vyskytlo mnoho nových hrozeb (válečné konflikty, obchodní války, utahování měnové politiky, opětovné rozpoutání dluhové krize v eurozóně atd.). Ovšem americké akciové indexy i přes veškeré negativní impulzy nedokázaly prolomit lokální dno, které se zformovalo začátkem února.

Donedávna jsem byl silným pesimistou a stál na straně medvědů. A ačkoliv se z mého pohledu fundamentálně nic nezměnilo, síla davu je momentálně silnější než racionální úvaha. Hrozba krachu je tady pořád, dokud nenastane, nicméně v době vrcholu spekulativní bubliny je třeba počítat s vysokým iracionálním jednáním, které je napůl podporováno manipulací velkých hráčů a napůl přirozenými davovými emocemi.

Od 10. do 25. května se index S&P 500 držel ve velmi úzkém rozpětí mezi 2700 až 2740 body. Na grafu níže si můžete všimnout, že v tomto období trh vytvořil nezvykle mnoho mezer (gapů) mezi jednotlivými obchodními seancemi. To bylo zapříčiněno převážně politickými kroky a různými prohlášeními Donalda Trumpa, která se na první pohled jevila jako průlomová, aby se později ukázalo, že to byl jako obvykle pouze blaf, z kterého profitovali tržní manipulátoři.

Nyní po více než třech týdnech se index S&P 500 dokázal z tohoto velmi úzkého rozpětí vysvobodit a pokračuje v růstu, které zahájil začátkem května. Ačkoliv se S&P 500 i DJIA, které považuji za hlavní americké benchmarky, prozatím drží výrazně pod svým maximem z 26. ledna, NASDAQ 100, NASDAQ Composite a Russell 2000 dokázaly s poměrně velkou lehkostí vytvořit nová historická maxima.

Pokud by měl být vrchol z 26. ledna absolutním vrcholem, ke krachu by došlo již mnohem dříve, a to i vzhledem k poměrně zásadním korporátním, makroekonomickým a geopolitickým událostem, které se po tomto datu vyrojily jako roj včel. Pakliže se tak během 5 měsíců nestalo a americké akciové indexy mají tendenci nadále růst, vidím pro následující týdny jako více pravděpodobné, že vrchol z 26. ledna překoná rovněž S&P 500 a DJIA.

Na tomto místě musím uznat chybu a prohlásit, že jsem se mýlil. Z pasti na býky se zřejmě vyklubala past na medvědy a iracionální nadšení může pokračovat. Co ale nyní možná nečekají ani samotní býci, je to, že nyní by mohl přijít ten největší exponenciální nárůst, který může vyhnat akciové indexy během několika málo týdnů až o několik desítek procent výše. Důvodem je to, že velká část spekulantů a investorů si uvědomuje neadekvátní ocenění akcií, ale přesto sází na další nárůst, jelikož očekávají, že se najde ještě větší hlupák, který akcie koupí za ještě vyšší nesmyslnou cenu. Do této hry na většího hlupáka se celkem vyplatí zapojit, jelikož nárůst je v této závěrečné fázi spekulativní bubliny zpravidla největší. Vhodnou spekulativní strategií pro následující týdny je jednoznačně long straddle/strangle, tedy sázka na růst volatility v obou směrech, přičemž osobně volím lehké nadvážení call opcí.

Zároveň se připojuji k Jimu Rogersovi a tvrdím, že burzovní krach, který přijde, bude tím největším, jaký jsme kdy zažili, ale i přesto očekávám, že akciové indexy ještě porostou a pokoří vrchol z 26. ledna. Dva největší akciové krachy v historii, 1929 a 1987, přišly v říjnu. Vidím jako docela pravděpodobné, že i krach v roce 2018 bude do třetice v říjnu.

Pavel Šafařík

Sagefin.cz