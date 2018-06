Hrozí protesty. Plošné zvýšení platů v nemocnicích vláda odmítla

Zdravotničtí odboráři vyhrožují protesty. Oznámili to po dnešním společném jednání s premiérem a ministrem zdravotnictví v demisi. Ti totiž odmítli jejich požadavek na plošné navýšení výdělků pro zaměstnance v nemocnicích o 10 %. O formě protestů rozhodnou odboráři zřejmě příští týden.

Odboráři demonstrovali například v roce 2008 před Úřadem vlády proti vládní reformě zdravotnictví. Teď hrozí protesty zase, tentokrát kvůli platům zaměstnanců v nemocnicích.

"Protesty jsou velice pravděpodobné, my se domluvíme, jaké formy nátlakových akcí zvolíme," vysvětlila předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

"To není možné dělat tak, že odbory přijdou za premiérem nebo za ministrem a v zásadě ho dotlačí do kouta," myslí si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Odboráři přitvrdili po dnešním společném jednání s premiérem a ministrem zdravotnictví v demisi. Potom, co jim bylo oznámeno, že nebude žádné plošné navyšování výdělků pro pracovníky v nemocnicích o 10 %. Přitom takový slib prý padl od premiéra na jednání na začátku května.

"Ten jeho slib vlastně není," uvedla Žitníková. "On řekl, že by s tím souhlasil, ne že by to garantoval. Pro mě v tuto chvíli ta jednání jsou uzavřená" uvedl Vojtěch.

Do nemocnic půjde v příštím roce o 12 miliard korun víc než letos. Komu a o kolik se zvedne výplata, si prý ředitelé nemocnic budou rozhodovat sami.

"Odbory mají dělat svou práci a mají zkrátka vyjednávat se svými zaměstnavateli ve svých nemocnicích. My nejsme jejich zaměstnavatel. Dobrovolná dohoda mezi jednotlivými managementy nemocnic a odbory plošně nefunguje. My skutečně chceme tu jistotu přes tarify,"

Kdo má v tuto chvíli peníze navíc pro příští rok jisté, jsou zdravotní sestry a nižší personál v nemocnicích, kteří pracují na směny. Sestrám se příplatek za směnnost zvedne o pět tisíc, ostatním o dva. Celkově na ně padne zhruba 14 a půl miliardy korun a dotkne se to 30 tisíc zaměstnanců nemocnic.