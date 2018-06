Trh očekává tvrdý pád jedné korporátní legendy. Přehnaný pesimismus?

Už nějaký čas se hovoří o tom, že v případě vypuknutí skutečného obchodního konfliktu mezi USA a Evropou to na americké straně znatelně odnese Harley Davidson. Tato citlivost na obchodní války zřejmě přispěla k tomu, že půlroční i roční návratnost akcie se pohybuje ve ztrátách převyšujících 20 %. Není to přehnaný pesimismus otevírající dveře zajímavé investici?



Podívejme se nejdříve na pár čísel a poté na to, jak sedí, či nesedí na současný příběh firmy a akcie. Z tabulky je zřejmé, že HD v roce 2017 skončil s tržbami pod úrovní, na které v roce 2013 začal. Klesly i provozní zisky, provozní tok hotovosti je zhruba na stejné úrovni jako v roce 2013 (1 miliarda dolarů), volný tok hotovosti se zvýšil ze 768 milionů na 798 milionů dolarů. Těch pár čísel naznačuje, že tady se o růst skutečně nehraje, bojuje se o udržení pozic.





Nyní jedna důležitá věc: Kapitalizace HD dosahuje 6,83 miliard dolarů. S betou na hodnotě 0,61se požadovaná návratnost bude pohybovat kolem 6,4 %. Dejme tomu, že by firma dlouhodobě generovala to, co v roce 2017 (tedy téměř 800 milionů dolarů, které by mohly směřovat k akcionářům, či se odpovídajícím způsobem zhodnocovat). Současná hodnota takového toku hotovosti se pohybuje na 12,6 miliardách dolarů. Což je téměř dvojnásobek kapitalizace a z toho je jasné, že trh je ohledně budoucí schopnosti generovat hotovost mnohem, mnohem skeptičtější. Na ospravedlnění kapitalizace by totiž stačilo vydělávat akcionářům jen asi 440 milionů dolarů ročně, což je hluboko pod standardem posledních let - viz oranžové pole v tabulce.



Minimálně s ohledem na historické výsledky je to skepse značná. Implikuje, že výsledky HD se značně zhorší. Jak to pasuje na povídková očekávání a realitu? HD čelí zmenšujícímu se zájmu o jeho motocykly, jejichž image už prostě nesedí spotřebiteli tolik, jako před deseti, dvaceti lety. Firma reaguje rozšiřováním portfolia motocyklů, včetně nabídky levnějších strojů. A stále hovoří o tom, že do roku 2027 si získá 2 miliony nových zákazníků, zahraničí bude generovat 50 % tržeb a na trh uvede 100 nových modelů.



HD k tomu optimalizuje své výrobní linky a příští rok by měla představit plán úspor. Jenže poslední čtvrtletní výsledky ukazují na 10 % propad prodejů, druhé čtvrtletí asi žádnou významnou změnu nepřinese, celková poptávka po motocyklech klesá v USA i v Evropě (kde HD alespoň zvýšil svůj tržní podíl). Jenže tento náznak optimismu nyní dusí v úvodu zmíněná obchodní válka (v Evropě HD generuje asi 19 % tržeb). Tedy ani zde nenajdeme moc optimismu a vše je tak o tom, kde je jeho pravá, řekněme realistická, míra. Výše uvedená kalkulace je sice jen hrubá, ale ukazuje, že z HD by se stala firma asi poloviční.



Slovo legenda je dnes značně nadužíváno, ale u HD je snad namístě se ptát, zda tu skutečně nehledíme na pád jedné produktové, korporátní a akciové legendy. Může za ní posun v preferencích zákazníků – dnes snad ani motocykloví nadšenci nepřemýšlí nad tím, jak zvýšit výkon motoru, ale nad novými aplikacemi v mobilu. A asi i management – i zběžný pohled na čísla HD například ukazuje, že do těžkého období nevstupuje se zrovna nejsilnější rozvahou, což je do značné míry odrazem předchozích odkupů akcií. Stejný příběh, jako u řady dalších. Čtenáře by s ohledem na to, co se nyní děje v automobilovém průmyslu, mohlo ještě napadnout, jak je na tom HD s elektrifikací. Odpověď je v následujícím obrázku:

Nepropadejme ale dojmu, že HD je v této oblasti nějakým průkopníkem. Na tuto pozici by mohla aspirovat například Zero Motorcycles, která nabízí i následující kousky a podle některých názorů to byla právě ona, kdy ukázal, že elektrická motorka je na trhu životaschopným konceptem.

Svět se tedy harlejářům mění před očima podobně, jako třeba milovníkům vozů VW s písmeny TDI vzadu na kufru. Firmy se buď adaptují, nebo se na jejich místo dostanou jiné. HD má za sebou dlouhou úspěšnou historii, generuje dost hotovosti (i když ta rozvaha není z nejsilnějších). A pokud je historie alespoň hrubým ukazatelem toho, co bude schopen generovat v budoucnu, obchoduje s masivním diskontem ke své vnitřní hodnotě. Je to ale velké „pokud“.