Stockman: Akcie mohou padnout o 50% až další krize srazí zisky firem k 75 USD na akcii

Bývalý šéf rozpočtového výboru prezidenta Ronalda Reagana Davis Stockman míní, že akciové trhy jsou ve svém ocenění již dalece za realitou a v případě další krize se mohou klidně propadnout až o 50%. Hlavním motorem propadu hlavního indexu S&P 500 k 1600 bodům přitom bude pokles průměrné firemní ziskovosti směrem k 75 USD na akcii. Ocenění PE na úrovni 24 je na samotném vrcholu ekonomického cyklu bláznovstvím.Pro letošek agentury očekávají firemní zisky v rámci báze S&P 500 v průměru kolem 146 USD na akcii, což by odpovídalo meziročnímu růstu o 11,4%.Pod Stockmana je chimérou také argumentace býků, že daňová reforma prezidenta Trumpa poskytuje fundamentální důvody pro další růst akcií . Podle Stockmana je ale navyšování deficitu, které reforma způsobí, v desátém roce expanze krajně nezodpovědné a škodlivé, protože drtivá většina uspořených prostředků půjde do odkupů vlastních akcií případně do zbytečných fúzí a to nijak nepřispěje k růstu ekonomiky jako takové. Je to pouze forma dopingu končícího akciového růstu.Stockman byl už dříve podobně medvědí, ale doposud se jeho slova nenaplnila. On sám k tomu poznamenává, že 8 let stimulace vyvedlo drtivou většinu ukazatelů a grafů zcela mimo historické zkušenosti a obvyklé poučky a vzorce pozbyly své platnosti. Odhadnout přesně okamžik katarze je proto krajně obtížné.