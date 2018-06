Prezident Zeman jmenoval Andreje Babiše podruhé premiérem

Prezident Miloš Zeman jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše podruhé premiérem. Babiš poté složil premiérský slib. První Babišova vláda, do níž nominovalo členy pouze ANO, nezískala v lednu důvěru Sněmovny. O vzniku nového kabinetu jedná ANO s ČSSD a podporu ve Sněmovně chce získat ještě od KSČM. Před poslance chce Babiš se žádostí o důvěru předstoupit zhruba za měsíc, hlasování o důvěře by se podle něj mohlo uskutečnit do 11. července.



Zeman jmenoval Babiše předsedou vlády ještě před skončením vnitrostranického referenda v ČSSD, v němž se sociální demokraté rozhodují, zda do vlády s ANO vstoupit nebo ne. Prezident tak ustoupil od svého dřívějšího požadavku, aby mu Babiš před druhým jmenováním garantoval, že bude mít ve Sněmovně většinu.

Obě strany - ANO a ČSSD - mají ve 200členné sněmovně dohromady 93 poslanců. K získání prosté většiny přítomných poslanců při hlasování o důvěře vládě tak budou potřebovat otevřenou nebo tichou podporu další politické strany. Tu Babišovi nabídla Komunistická strana Čech a Moravy.

Ostatní parlamentní strany odmítají s Babišem jednat přinejmenším do doby, než se dořeší obvinění za podvod při čerpání evropské dotace na výstavbu ekofarmy Čapí hnízdo. Nechtějí se tak podílet na vládě, jejíž člen je trestně stíhán a hrozí mu soud.

Výsledky celostranického referenda ČSSD mají být známy 15. června. O důvěru komunistů by se vláda opírala poprvé od listopadu 1989.

Doba mezi konáním voleb a tím, kdy vláda získá důvěru, bude nyní nejdelší od roku 1993. Dosud nejdéle čekalo Česko na kabinet s důvěrou na přelomu let 2006 a 2007, kdy se Mirku Topolánkovi podařilo uspět ve Sněmovně až napodruhé, a to 230 dnů po skončení voleb. Dnes uplynulo od posledních sněmovních voleb 228 dní, na kabinet s důvěrou ale země bude muset ještě nějakou dobu počkat.

Zdroje: ČTK, Reuters