Klíčové červnové zasedání ECB se blíží!

Autor: Bc. Martin Pohl

Vedoucí ekonom Evropské centrální banky Peter Praet potvrdil, že příští týden konané zasedání ECB bude mít klíčový význam pro rozhodnutí ohledně ukončení programu kvantitativního uvolňování.

Jeho komentáře posilují názor, že Rada guvernérů ECB se blíží k vyřčení odpovědi na otázku, jak dlouho ještě bude pokračovat ve vykupování dluhu za účelem ekonomické podpory uvnitř monetární unie. Podle údajů zástupců eurozóny obeznámených se situací, členové eurozóny očekávají během zasedání plnou diskuzi, která by mohla být uzavřena veřejným prohlášením, kdy k ukončení režimu kvantitativního uvolňování dojde.

„Je zřejmé, že příští týden na zasedání bude muset Rada guvernérů učinit rozhodnutí, zhodnotit, zda-li dosavadní postup stačil k tomu, aby mohlo být přistoupeno k postupnému upouštění od nákupu čistých aktiv,“ prohlásil ve svém středečním projevu Praet v Berlíně.

Praet zároveň dodal, že zhoršující se očekávání trhu ohledně dalších značných rozšíření programu bylo doprovázeno inflačními očekáváními, které se stále více přibližují inflačním cílům ECB. Dle Praeta se inflační signály zlepšují.

Tyto poznámky jsou významné, protože Praet zpracovává návrhy politik pro Radu guvernérů. Momentálně je proces kvantitativního uvolňování naplánován minimálně do září letošního roku.

Tvůrci monetárních politik budou pravděpodobně od zasedání během příštího týdne očekávat příležitost k diskuzi o zrušení nakupování dluhopisů, prohlásil obeznámený zástupce, který si nepřál uvést své jméno z důvodu důvěrné povahy této informace. Přesto je možné, že nic z výše uvedeného nebude realizováno, jelikož guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi může využít tiskové konference k signalizaci, že konečné rozhodnutí přijde až v červenci. K této spekulaci se mluvčí ECB odmítl vyjádřit.

Dokonce i samotný rozhovor by přesto byl významným krokem na cestě k uvolnění dosud nebývalého stimulu, a to po měsících, kdy se ECB vyhýbala formálnímu řešení této záležitosti. V dubnu držel Draghi diskuzi o směřování monetární politiky mimo téma budoucí podoby, navzdory výzvě guvernéra rakouské centrální banky Ewalda Nowotneho.

Červen může být klíčovou možností pro Evropskou centrální banku k projevení důvěry v ekonomii eurozóny. Zatímco tempo růstu se snížilo, od loňského desetiletého maxima, expanze zůstala nedotčena a inflace se minulý měsíc zvýšila. Strach trhu dluhopisů, který zachvátil Itálii minulý týden, se momentálně jeví stabilizovaný pro tuto chvíli. Pravděpodobně tak v nejbližší budoucnosti neovlivní směřování monetární politiky.

Červnové rozhodnutí může mít také výhodu v možnosti být doplněno čerstvými ekonomickými výhledy, které jsou publikovány každé čtvrtletí, pokud by tyto výhledy ukazovaly, že výkon ekonomiky eurozóny zůstane robustní a růst cen se postupně zvyšuje.

V červenci se ekonomický výhled může jevit více zatemnělý. Očekává se, že inflace se zpomalí s očekávaným růstem cen energií a nová italská vláda se zavázala, že bude usilovat o politický program s vysokými výdaji, který by mohl být v rozporu s pravidly Evropské unie o provádění hospodářské politiky.

ECB má v současnosti v úmyslu vykupovat dluhy prostřednictvím režimu kvantitativního uvolňování tempem 30 miliard euro měsíčně až minimálně do září. Již i signalizovala, že s těmito výkupy neskončí nárazově, ale postupně bude objemy snižovat. Ekonomové se do značné míry shodují, že program bude do konce roku 2018 omezen až na nulu, ačkoli výnosy ze splatných dluhopisů budou i nadále reinvestovány. Úrokové sazby budou nadále udržovány na rekordních minimech, dokud eurozóna proces nákupů neukončí.

Někteří tvůrci monetární politiky vyzvali ECB, aby započala proces obnovy úrokových sazeb jako primárního nástroje po více než třech letech nekonvenční podpory. Členka výkonné rady Sabine Lautenschlaeger minulý měsíc řekla, že červen může být měsícem rozhodnutí „jednou pro vždy“ ukončit nákup čistých aktiv do konce roku 2018.

Někteří více opatrní zástupci poukazují na rizika vyplývající z rostoucího napětí a hrozby obchodní války s USA a s nimi spojené nebezpečí důsledku ukončení kvantitativního uvolňování. „Purchasing managers index“ zveřejněný v úterý ukázal snížení aktivity v sektoru služeb za měsíc květen a to zejména u Německa a Francie, dvou největších regionálních ekonomik.

Přípravy pro červnové zasedání ECB v lotyšském hlavním městě Rize však stále probíhají. Zahrnují dokončení ekonomických projekcí, zasedání komise monetární politiky a sezení šesti členů Výkonné rady, která přednese návrhy Radě guvernérů. Oficiální zástupci institucí brzy zahájí týdenní období, během kterého se nebudou moci vyjadřovat k otázkám monetární politiky.