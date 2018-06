Goldmani: Tempo růstu US ekonomiky je patrně na svém vrcholu. Cíl Fedu ohledně sazeb bude splněn o rok dříve

Analytici americké banky Goldman Sachs míní, že tempo růstu americké ekonomiky pravděpodobně vrcholí. Jejich odhady pro vývoj ve 2Q naznačují růst směrem k 3,7% taženy růstem průmyslu , stavem pracovního trhu, fiskálními stimulačními efekty a stále ještě rozvoněnou měnovou politikou Fedu.Banka nyní odhaduje vyvrcholení tempa růstu s pozdějším zpomalováním.Pracovní trh se dostal o něco dále za bod plné zaměstnanosti s ohledem na dlouhodobější udržitelnost takového vývoje. Ekonomika generuje stále mnohem více nových míst oproti dlouhodobému udržitelnému trendu, který banka vidí někde kolem 100 000 nových míst měsíčně. Nyní je to dlouhodobě zhruba dvojnásobek. To naznačuje, že minimálně pracovní trh indikuje přehřátí.Banka očekává letos 3-4 zvýšení dolarových sazeb ze strany Fedu. Ten sám očekává jejich zvýšení směrem k 3,25-3,5% do konce roku 2020. Analytici banky odhadují, že tohoto cíle by mohlo být splněno už ke konci roku 2019.