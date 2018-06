Tesla chce postavit novou továrnu v Shanghai. Bude produkovat baterie i auta zároveň

Vedení automobilky Tesla na výročním setkání akcionářů představilo hrubé obrysy záměru postavit novou a první zahraniční továrnu v Shanghai.Čínská vláda nedlouho předtím oznámila, že dovolí zahraničním výrobcům autonomních vozidel vystavět své závody na svém území.Nástup Tesly do Číny byl dlouho očekávaným krokem, protože takový krok by pomohl řešit problém dovozních tarifů. Šéf automobilky Elon Musk na mítingu také naznačil, že automobilka hodlá v zahraničí budovat kombinované závody, které by produkovaly zároveň samostatné baterie a zároveň celé automobily. Na domácí půdě v USA Tesla drží oba procesy zatím zvlášť.Musk komentoval také problémy s produkcí Modelu 3. Podle jeho slov automobilka udělala v tomto ohledu mnoho chyb, které se ovšem podařilo odhalit a pracuje se na jejich odstranění. Procesy automatizace se ukázaly v některých případech jako funkční a v jiných zase ne. Nyní je zřejmé, že jsou výrobní oblasti, které se hodí více pro lidskou práci a jiné, které zase více vyhovují využití robotů. Tyto specifické oblasti či potřeby je potřeba respektovat.