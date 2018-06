AAA Auto: Ceny ojetin v květnu stagnovaly, průměrná cena 135 000 Kč

Aktuální ceny ojetých automobilů, které v dubnu zaznamenaly mírný pokles, během května stagnovaly. Nejčastěji se mohli zájemci o ojetý vůz v rámci nabídky trhu setkat s příznivou cenou 135 0000 Kč. Nadprůměrně teplý květen kromě nízkých cen přinesl i větší počet nabízených aut, přičemž oproti začátku roku vzrostl i počet dovážených vozů na dieselový pohon. Nejen s těmito daty přišlo AAA AUTO, které kontinuálně monitoruje trh ojetých automobilů po celé střední Evropě.

Nadprůměrně teplý květen navázal na předchozí měsíc a zájemci o ojetý automobil tak mohli vybírat nejen z levnějších automobilů, ale i z početnější nabídky. Oproti dubnu u nás bylo nabízeno o 10 tisíc ojetých vozů více, a to konkrétně 118 tisíc. Zároveň vzrostl i počet importovaných vozů s dieselovými motory. Zatímco v lednu tvořily 41 % nabídky, v květnu šlo již o 45,1 %. „I přes rostoucí nabídku dieselových automobilů, které jsou z velké části z dovozu, roste v našich autocentrech naopak vyšším tempem poptávka po benzínových vozech. V tomto ohledu jsou čeští zákazníci konzistentní, obzvláště s ohledem na zpřísňující se ekologické normy v Evropě,“ vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO, která patří do skupiny AURES Holdings.

Nabídku vozů v uplynulém měsíci tvořily nejčastěji automobily s nájezdem 159 tisíc km a stářím 9,7 let. Tyto dvě hodnoty zůstaly, stejně jako cena ojetých vozů, oproti dubnu nezměněny. Pomyslný žebříček nejprodávanějších modelů opět opanovaly modely Škoda Octavia na prvním a Škoda Fabia na druhém místě, následovány vozy Volkswagenem Passat, Golf a Škoda Superb. Přicházející léto a teplé počasí vhodné pro dovolené způsobilo jedinou změnu v TOP 10, a to konkrétně na desáté příčce. Tu v květnu obsadil prostorný Volkswagen Touran. „MPV vozy jsou stále častěji vybírány do rodin, protože mají k dispozici více mít i větší úložný prostor, což je vítáno nejen o dovolených,“ doplnila Topolová.

Žebříček Top 10 nejinzerovanějších ojetin za květen 2018 Č. Model Počet ks. Č. Značka/model Počet ks. 1. Škoda Octavia 11 886 6. Ford Focus 2 738 2. Škoda Fabia 8 503 7. BMW 3 2 493 3. Volkswagen Passat 3 888 8. Ford Mondeo 1 903 4. Volkswagen Golf 3 638 9. BMW 5 1 548 5. Škoda Superb 2 921 10. Volkswagen Touran 1 461









Martin Moc

Webershandwick