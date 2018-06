12.h - Evropa posiluje nehledě na obavy ohledně Itálie a obchodních válek ve světě, euro silnější, ropa smíšeně, BCPP laboruje kolem včerejších závěrů

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne překonaly ranní nevolnost a míří opětovně do plusů. Trhy ráno poněkud znejistěly v souvislosti s plány nové italské vlády, ale brzy toto uleknutí překonaly a začaly růst bez zcela jasného důvodu, co vede investory k optimismu.Nový italský premiér získal podporu pro svou vládu v Senátu, ale zároveň představil plán rozsáhlých reformních kroků, které budou obrovsky nákladné pro již tak zkoušenou vládní kasu. To způsobilo oslabování tamních vládních dluhopisů doprovázené růstem jejich úročení.Nejistá nálada panuje také v souvislosti s vývojem obchodních půtek mezi hlavními ekonomikami světa. Euro dopoledne výrazněji posiluje vůči dolaru euru oslabuje směrem nad 25,65. Ropa dopoledne s rozdílným vývojem. Americká WTI umazala ranní růst, severomořský Brent jej pouze snížil. Hlavním motivem pro ropu je poměrně neobvyklá žádost USA o zvýšení produkce OPECu s cílem snížit ceny ropy na světových trzích. Čeká se také na pravidelné týdenní statistiky o stavu zísob a produkce v USA. BCPP dopoledne nejistá a relativně málo likvidní. Akcie všech hlavních titulů laborují v těsné blízkosti včerejších závěrů.