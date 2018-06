Unipetrol ve spolupráci s ČEZ rozšiřuje nabídku sítě Benzina o elektrickou energii

<br> Dvojice rychlodobíjecích stanic ČEZ na čerpací stanici Benzina v Rousínově u Vyškova

Největší řetězec čerpacích stanic Benzina, který patří do rafinérské a petrochemické skupiny Unipetrol, rozšiřuje svou nabídku o možnost rychlého dobití elektromobilů. Ve spolupráci s Elektromobilitou Skupiny ČEZ začal vybavovat své čerpací stanice rychlodobíjecími stojany umožňujícími většině elektromobilů dobít 80 % kapacity baterií za cca 20-30 minut. Spolupráce Unipetrolu a ČEZ začala v roce 2014, kdy ČEZ instaloval stojan na dobíjení elektrické energie na čerpací stanici Benzina ve Vrchlabí v rámci tzv. Smart regionu Vrchlabí.





„Na čerpacích stanicích Benzina chceme nabízet co nejširší portfolio produktů a služeb. Vedle tradičních paliv poskytujeme také alternativní paliva LPG a CNG. Nyní nabídku rozšíříme o elektrickou energii. V první fázi jsme vytipovali až dvacet pět stanic ležících na exponovaných místech - ve městech, na dálnicích a na silnicích první třídy,“ řekl Tomasz Wiatrak, místopředseda představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za maloobchod a corporate governance, a dodal: „Pracujeme na tom, abychom do nabídky Benziny zařadili také vodík, jehož jsme sami producentem. Máme k dispozici studie proveditelnosti pro konkrétní lokality a projekt je ve stádiu získávání potřebných povolení.“

ČEZ vytipované lokality plánuje vybavit rychlonabíjecími stojany v horizontu následujících dvou let. Jako první zahájila provoz dvojice rychlodobíjecích stanic v areálu čerpací stanice Benzina PLUS v Rousínově u Vyškova. „ČEZ je s téměř stovkou veřejných dobíjecích stanic provozovatelem největší sítě v České republice a Benzina je zase jedničkou na trhu čerpacích stanic. Rozhodli jsme se proto spolupracovat a rozvíjet elektromobilní síť společně. Čerpací stanice jsou logickými místy pro dobíjení, řidiči jsou zde zvyklí tankovat a najdou tu potřebné zázemí. Evropský grant z programu CEF pro oblast Doprava nám pomáhá výstavbu sítě rychlodobíjecích stanic výrazně urychlit,“ uvedl Pavel Cyrani, ředitel divize obchod a strategie ČEZ.

Výstavba bude z části financovaná díky prostředkům z dvojice grantů evropského programu CEF, v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.

V České republice je aktuálně registrováno zhruba 2000 elektromobilů. Jen loni přibylo 400 vozů na elektrický pohon. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) a v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) by měl znamenat rychlé dosažení 20% podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v České republice. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu a zaměstnává více než 4 600 lidí. Více na unipetrol.cz

Benzina je součástí skupiny Unipetrol a provozuje nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic v České republice. Za více než půl století své existence prošla bohatým vývojem. Jedná se o tradiční a zároveň moderní značku českých motoristů, která je charakteristická svými vysoce kvalitními palivy a zákaznickými službami. Kromě zbrusu nových paliv s čisticím účinkem EFECTA nabízí Benzina také prémiová paliva VERVA a široký sortiment občerstvení v gastronomickém konceptu STOP CAFE. Ke konci března 2018 evidovala Benzina ve své síti 404 čerpacích stanic. Její tržní podíl činil ke konci roku 2017 20,5 %. Více na www.benzina.cz, www.facebook.com/Benzina.cz nebo https://www.instagram.com/benzinacz/

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech. Více na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html.

