Stavebnictví na vzestupu (6.6.2018)

I dubnové výsledky potvrzují, že se stavebnictví vymanilo z dlouholeté recese a směřuje k rychlému růstu. Podobně jako v případě průmyslu jsou jeho nejnovější výsledky „zatíženy“ vlivem dvou pracovních dnů navíc. Bez jejich zohlednění se výroba tentokrát zvýšila o 7,7 %. I když se tyto dny navíc vyloučí, zůstává tempo tohoto odvětví velmi dobré (+4,8 %).Stavebnictví zůstává i nadále v režii pozemního stavitelství, zatímco inženýrské stavitelství se zatím jen snaží nabrat dech. Podařit by se mu to mohlo již brzy, vzhledem k pozitivnímu obratu ve vývoji zakázek. Tedy pokud bude mít dostatek kapacit tyto zakázky začít řešit.Bytová výstavba v dubnu skončila se slabšími čísly. Jednotlivé měsíční výsledky výstavby bytů a rodinných domů jsou však silně ovlivněny načasováním rozjezdu velkých projektů, a tak je lepší se dívat na tyto statistiky spíše s odstupem. Za první čtyři měsíce roku se začalo v ČR stavět o 10,4 % bytů více než ve stejném období loňského roku. Zajímavý byl vývoj v Praze – už třeba s ohledem na dynamiku místních cen realit. V Praze totiž bytová výstavba za čtyři měsíce roku propadla o třetinu. K celkově pozitivnímu výsledku tak přispěly další kraje, které útlum v Praze vykompenzovaly. Šlo především o Středočeský kraj , kde se aktuálně staví o 40 % bytů více.Stavebnictví má velkou šanci na další příznivé výsledky i v dalších měsících. Vyplývá to nejenom ze zakázek, ale i z očekávání firem zrcadlících se v ukazatelích důvěry v tomto odvětví. Předpokládáme proto, že by růst stavebnictví mohl v letošním roce dosáhnout zhruba 5 %. Rizikem ovšem zůstává, zda se podaří nastartovat výstavbu infrastruktury, na kterou sice dlouhodobě peníze jsou, avšak realizace projektů stále vázne. Druhým vážným rizikem zůstává nedostatek lidí, protože stavební dělníci patří na českém trhu mezi nejhledanější.