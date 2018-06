USA žádají OPEC o snížení produkce

Růstový potenciál ropy je nadále limitován očekávaným zvýšením produkce států OPEC+, což ve výsledku drží cenu Brentu lehce nad 75 USD /barel. Nejnověji se do hry zapojily i Spojené státy, které neoficiálními kanály požádaly kartel o snížení produkce na jeho červnovém zasedání. Takový krok se z historického pohledu jeví značně nestandardně, na druhou stranu, co je u Trumpova prezidentování standardního…Americký prezident sleduje jediný cíl, a to levnější pohonné hmoty pro domácí spotřebitele před blížícími se volbami . Ač by někteří ještě před měsícem mohli pochybovat o jeho schopnostech přesvědčit kartel OPEC, jeho tlak (i skrze tweety) výraznou měrou přispěl k diskuzi o rozvolňování těžebních limitů. Při pohledu na tvrdý přístup USA vůči Íránu – úhlavnímu rivalovi lídra OPECu Saúdské Arábie – se navíc možnost “něco za něco” nezdá úplně nereálná.