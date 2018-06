Ranní glosa: Šéf německé Bundesbanky proti krizovému fondu eurozóny

Šéf německé Bundesbanky varuje před vytvořením nového krizového fondu eurozóny. Žhavý kandidát na post nového šéfa ECB se tak opět názorově rozchází s dnešním prezidentem centrální banky Mariem Draghim, který plány společného sdílení rozpočtových rizik podporuje. Co Jensi Weidmannovi vadí? Především to, že členské státy chtějí převést na Brusel pouze zodpovědnost za častokrát nezodpovědná rozpočtová rozhodnutí národních vlád. Rozpočtové pravomoci (v zásadních výdajových otázkách) nikam převádět nechtějí. Ostatně již dnes má Evropská komise problémy pravidla svazující rozpočtovou suverenitu národních států vymáhat. V takovém systému může nový krizový fond eurozóny jednoduše podpořit “nezodpovědnost” a odvést národní vlády od potřebných reforem.Obavy jsou zvlášť oprávněné při pohledu do Itálie , kde nový premiér Giuseppe Conte načrtl program, ve kterém nechybí velice nákladné plány na zavedení univerzálního příjmu a rovné daně . Ty by mohly italské veřejné finance z pohodlných primárních přebytků srazit do výrazných deficitů.Je však otázkou, zda skeptický postoj řady německých politiků a ekonomů a varování před nárůstem nezodpovědnosti nakonec nezůstane v izolaci. Francie se netají plány na větší posílení společného rozpočtu. Itálie sice nenechá na EU “nit suchou”, společný krizový fond ale jenom zapadá do jejich rozpočtově nezodpovědných plánů. A nový španělský socialistický premiér hovoří o tom, že bude v reformě eurozóny více na straně Francie než Německa…