Nejatraktivnější akcie od Morgan Stanley

Morgan Stanley Research před několika dny zveřejnil The Alpha Almanac, který mimo jiné obsahuje i několik akcií, které by podle banky měly představovat atraktivní příležitost. Jednou z nich je Constellation Brands, která má ve svém portfoliu například pivo Corona, či Svedka Vodku. Akcie CB jsou od počátku roku na nule, za poslední půl rok v černé nule a za poslední rok 20 % v plusu. Jinak řečeno, druhá polovina roku 2017 byla k akciím štědrá, letošní rok mnohem méně. To by se ale podle Morgan Stanley mělo změnit k lepšímu.



Analytici Morgan Stanley nasadili u akcií CB cílovou cenu na 262 dolarů, což by mělo generovat více než 16 % posílení. Banka tvrdí, že pivní trh by měl ve středně dlouhém období růst o 9 – 10 %, zatímco v ceně této akcie je odražen růst ve výši pouhých 7 %. Vyšší než očekávané tempo růstu tržeb by mělo být navíc doplněno lepšími maržemi, které by měly těžit z kombinace vyšší produktivity a pozitivního efektu provozní páky. Tedy toho, že při rostoucích objemech dochází k poklesu jednotkových nákladů proto, že část nákladů je fixní (negativně tento efekt samozřejmě působí při klesajících objemech produkce).





Podívejme se nyní již sami na pár čísel. Z následující tabulky od Morningstar vidíme, že CB byla během posledních čtyř let dokázala navýšit tržby o 22 % ročně, provozní zisk dokonce o 34,3 % ročně a čistý zisk o 43 % ročně. Nejdůležitější čísla se týkají toku hotovosti – ten na provozní úrovni vzrost v průměru o 28,3 % ročně, mohutně se zvyšovaly i investice (76% růst) a volný tok hotovosti tak rostl pomaleji než provozní cash flow (12 % ročně):Kapitalizace CB nyní dosahuje 43,1 miliard dolarů . Podle Yahoo Finance či Reuters by se beta akcie měla pohybovat kolem nuly a požadovaná návratnost by pak odpovídala výnosu dlouhodobých vládních obligací ( akcie by totiž měla velmi nízké systematické riziko). Kapitalizaci by v takovém případě ospravedlnil jen 1% roční růst volného toku hotovosti z roku 2018. Pokud by tedy firma dokázala růst v budoucnu růst alespoň z části tak, jako doposud (o projekcích Morganů nemluvě), jde skutečně o jasné „koupit“.Pokud bychom ale počítali s betou ve výši 0,42, o které hovoří například Nasdaq , požadovaná návratnost se dostane na 8,5 %. S ospravedlněním kapitalizace je to pak trochu těžší. Ta by se nacházela na férové hodnotě v případě, že by tok volné hotovosti (mířící k akcionářům) rostl po dobu 6 let asi o 10 % ročně. Což je již znatelně vyšší laťka pro překonání a v podstatě odpovídá tempu růstu pivního trhu očekávanému Morgany. V takovém případě by to spíše vypadalo, že akcie je nyní zhruba na svém.Pokud čtenáře/investora nezaujme popsaná investiční teze o Constellation Brands, alespoň jsme si díky ní připomněli, jak významnou součástí fundamentální analýzy je odhad požadované návratnosti. Nejde totiž jen o to, kolik hotovosti bude v budoucnu daná firma a akcie svým držitelům generovat. Ale i o to, kolik od ní (v závislosti na výši bezrizikových výnosů a rizikové prémii) požadujeme. Právě tato riziková prémie bývá v praxi odhadována na základě oné bety, která jednoduše řečeno ukazuje, jak citlivá je akcie na pohyby celého trhu. Čím vyšší citlivost, tím vyšší (systematické – neoddiverzifikovatelné) riziko a vyšší požadovaná návratnost.Hodnotu (historické) bety najdeme třeba na výše zmíněných stánkách. Rozdíly mezi nimi jsou někdy vysoké a jsou dány zejména délkou použitého období, někdy i výpočtem. I kdyby čtenář nechtěl počítat konkrétní požadovanou návratnost (a nechtěl řešit, jaká konkrétní beta je správná), stojí za to věnovat ukazateli chvíli zamyšlení. Zejména proto, že nám může ukázat, že akcie je mnohem rizikovější (nebo naopak méně riziková) než celý trh. V prvním případě je beta vysoko nad hodnotou 1, v druhém pod ní.