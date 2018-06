Pro kamioňáky budou v EU jiná pravidla. Prosadili to i Češi

Pro řidiče kamionů nebudou platit pravidla pro vysílání pracovníků do zahraničí. Ta stanovují, že pokud firma vyšle zaměstnance za hranice, musí mu platit stejnou mzdu, jako je běžné v dané zemi. Pracovník ale musí také dodržovat zákony a předpisy státu. Výjimku pro mezinárodní dopravce potvrdil prozatím Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu (TRAN). Znamená to, že na řidiče kamionů se nebudou vztahovat pravidla pro vysílání pracovníků do jiných zemí EU, schválená před týdnem. "Evropský parlament měl dnes poslední šanci uchránit silniční dopravu od protekcionismu. Povedlo se! Je to velký úspěch a krok správným směrem," uvedla česká europoslankyně Martina Dlabajová, která předkládala stanovisko za výbor pro zaměstnanost. Pravidla pro vyslané pracovníky byla podle ní od začátku nastavena především pro stavební sektor. Mezinárodní doprava a tranzit jsou ale natolik specifické, že potřebují vlastní normu - hlavně proto, že řidiči při převážení zásilky mohou přejet více států. O vyjmutí řidičů kamionů usilovala většina zemí střední a východní Evropy, pro jejichž dopravní firmy by byla daná pravidla často likvidační. "Znamenalo by to konec české kamionové dopravy s důsledky, které si zatím ani neumíme představit," prohlásila Dlabajová.

Pokud by se uplatnila stejná norma jako u vysílaných pracovníků, musel by řidič podle toho, v jakém je zrovna státě, upravovat dobu řízení, odpočinku nebo odměňování podle tamních pravidel. Podle europoslankyně by se tak utopili v administrativě. V zahraničí by navíc mohli být jen 12 měsíců.

Legislativní proces je ale stále na začátku. "Musíme uhájit své zájmy i na úrovni třístranného vyjednávání mezi Parlamentem, Komisí a Radou," sdělila Dlabajová. Prozatím pro řidiče kamionů budou platit dosavadní pravidla.

Čeští europoslanci dlouhodobě kritizují i samotná pravidla pro vysílání pracovníků do zahraničí. Podle nich nepovedou k nárůstu mezd, ale ke snížení počtu zaměstnanců za hranicemi. Už nyní mají firmy vyšší náklady za takové pracovníky.