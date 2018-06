Indové budují největší diamantovou burzu na světě

V indickém Suratu začala výstavba nového obřího burzovního komplexu, ve kterém se má uzavírat velká část všech světových obchodů s diamanty. Jedenáct jedenáctipatrových budov poskytne zhruba 12 000 kanceláří pro více jak 4 400 obchodujících subjektů. Stavební práce na 613 tisících metrech čtverečních poblíž mezinárodního letiště mají být ukončeny v roce 2020. Objemem zobchodovaných diamantů by měla burza v Suratu zastínit Bombaj, Izrael i Belgii. Indie totiž zpracovává kolem 80 % všech nově vytěžených diamantů na světě.



150 000 pracovních míst

Nový burzovní komplex má zajistit 150 000 pracovních míst. Kromě obchodníků s diamanty zde budou sídlit banky, gemologické laboratoře, sklady s nejmodernějšími trezory, celní úřad, obchody i muzeum. Většinu kanceláří si již dopředu zamluvili obchodníci ze Suratu. Své zastoupení zde plánují ale i obchodní společnosti z Bombaje, Antverp, Izraele, Hongkongu a Dubaje.



31 diamantových burz

Burza v Suratu navýší celosvětový počet diamantových burz na 31. Svoji diamantovou burzu má např. Hongkong, New York, Dubaj, Londýn, Moskva nebo Istanbul. „Současným nejvýznamnějším diamantovým obchodním centrem jsou ale Antverpy, kde sídlí rovnou čtyři diamantové burzy. Známé belgické město jen za letošní první čtvrtletí zobchodovalo diamanty v hodnotě 13 miliard dolarů. Jako největší bývá označována Izraelská diamantová burza v Ramat Gan, která sdružuje přes 3 100 členů,“ uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds, který s diamanty na světových burzách obchoduje již více jak 20 let.



Bezpečnost a nejnovější technologie

Nejvyšší prioritou nové burzy je kromě velkého množství diamantových obchodů důraz na bezpečnost. Technologické zabezpečení celého komplexu by měly zajišťovat nejmodernější dostupné technologie. Vstupy do budov bude hlídat systém schopný rozpoznávat lidské tváře. Každého návštěvníka čeká několikastupňová vstupní procedura a neustálý monitoring jeho pohybu uvnitř komplexu.



Největší diamantová burza světa

Zatímco diamantová burza v Dubaji má rozlohu 465 tisíc metrů čtverečních a newyorská 418 tisíc metrů čtverečních, burzovní komplex v Suratu bude stát na 613 tisících metrech čtverečních, což z něho bude dělat největší diamantovou burzu na světě. Indie v současné době investuje velké peníze také do výstavby nového obchodního centra se šperky a drahými kameny v Bombaji, které by mělo vytvořit až 100 tisíc pracovních míst a mělo by se stát největším indickým obchodním centrem, kde budou nabízet šperky a drahé kameny velkoobchodníci i maloobchodníci.



Indie: země diamantů a šperků

Indie je historicky velmi úzce spjata s diamanty a šperky. „Indové podle různých zdrojů zpracovávají 70 až 90 % všech nově vytěžených diamantů na světě. Ve státě Gudžarát, do kterého spadá Surat, je více než 10 tisíc zpracovatelských a obchodních diamantových center. Polovina z nich přímo v Suratu. Více jak 90 % diamantů zpracovávaných v Suratu je dnes zobchodováno v Bombaji. Až bude postavena nová mezinárodní burza v Suratu, převážení těchto diamantů do Bombaje ve velké míře ustane,“ dodává Alojz Ryšavý.



Indie diamanty nejen zpracovává, ale je také významným spotřebitelským trhem. Necelých 10 % ze všech prodaných diamantů a diamantových šperků na světě nachází koncového zákazníka právě v Indii. Druhá nejlidnatější země je tak ohledně odbytu na třetí pozici. Významnějším světovým trhem je už jen Čína s necelými 20 % a USA se zhruba 50 %.



Pozitivní výhled do budoucna

Indické zpracovatele diamantů koncem roku 2016 výrazně zasáhla několikaměsíční krize kvůli zrušení platnosti dvou bankovek s nejvyšší hodnotou. Indie ale dočasnou krizi ovlivňující celý světový diamantový průmysl překonala a nyní hlásí pozitivní čísla. Podle Pramoda Agrawala, předsedy indické Rady pro podporu vývozu drahokamů a šperků, vzroste letos vývoz klenotů a drahých kamenů z Indie o dvouciferné procento.