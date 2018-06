Jak se daří ETF elektrických vozidel?

Autor: Zuzana Janková

Již existuje několik burzovně obchodovaných fondů (ETF) zaměřených na elektrické automobily, které tento rok vstoupily na trh. Zatímco žádný z těchto ETF není prozatím obzvláště velký, některé výzkumy nadále potvrzují vzestupný trend a investice do elektrických vozidel. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve středu uvedla, že počet elektrických vozidel po celém světě by mohl do konce desetiletí ztrojnásobit na 13 milionů.

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS), který jako první ETF zaměřený na elektrická vozidla debutoval v lednu sleduje Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index. Navzdory úzkému zaměření a krátké historii eviduje ETF ve správě přes 31,2 milionů USD. Mezi top 10 držitelů KARSu patří NVIDIA (NVDA), Alphabet (GOOGL) a Tesla (TSLA), ale fond také vykazuje významné podíly v čínských společnostech.

Více než 1 milion elektromobilů byl prodán v roce 2017, což je nový rekord. Více než polovina světového prodeje pochází z Číny. Čína je čtvrtý největší trh elektrických vozidel na světě a vůbec největší mimo Evropu. Pro výrobce elektrických vozidel, jako je Tesla, je výbornou zprávou, že ceny lithiových baterií klesají. Výrazné snížení nákladů a lepší výkon baterií je zapříčiněn díky vyšší výrobě a rychlému rozšíření spotřební elektroniky.

Další ETF zaměřený na elektromobil je Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV), který debutoval v polovině dubna. Ve svém portfoliu eviduje více než tucet výrobců automobilů včetně společnosti Tesla. DRIV sleduje Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index.

Počet elektrických vozidel na silnici by do roku 2030 měl přesáhnout 125 milionů kusů dle prognózy IEA. Nicméně s rostoucími ambicemi pro dosažení cílů v oblasti klimatu a cílů udržitelnosti by dokonce počet elektrických automobilů mohl v roce 2030 převýšit i počet 220 milionů kusů.