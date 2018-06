Británie prodala část svého podílu v RBS se značnou ztrátou

Britská vláda dnes prodala část svého podílu ve společnosti Royal Bank of Scotland (RBS), kterou musela zachránit v době finanční krize. Vláda oznámila, že prodejem podílu ve výši 7,7 procenta získala zhruba 2,5 miliardy liber (více než 73 miliard Kč). Transakce však přinesla daňovým poplatníkům ztrátu přes dvě miliardy liber.



Vláda totiž při záchraně banky v roce 2008 nakoupila akcie RBS za 502 pencí za kus, zatímco nyní je prodala pouze za 271 pencí za kus. Prodej podílu se stal terčem kritiky ze strany opoziční Labouristické strany. Stínový ministr financí John McDonnell prohlásil, že prodej nemá vzhledem k rozsáhlé ztrátě způsobené daňovým poplatníkům "žádné ekonomické ospravedlnění".



Státní podíl v RBS se v důsledku transakce snížil na 62,4 procenta z předchozích 70,1 procenta. "Tento prodej představuje významný krok v návratu RBS do plně soukromého vlastnictví," uvedl britský ministr financí Philip Hammond. Předpokládá se, že zbývající podíl vláda prodá během několika příštích let.





Británie v době finanční krize na záchranu banky vynaložila celkem 45,5 miliardy liber . Podle zprávy, kterou v roce 2015 nechal vypracovat tehdejší ministr financí George Osborne, by celková ztráta spojená se záchranou RBS měla činit 7,2 miliardy liber , napsala agentura Reuters.

Akcie RBS klesají o více než 3,5 %.