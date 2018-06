V Praze je registrováno 1,059 miliónu aut. Denně najezdí 23 miliónů kilometrů. Loni přibylo 56 000 vozidel

Podle statistik TSK se v loňském roce zvýšil počet automobilů registrovaných v Praze o 56 000 na celkových 1,059 miliónu. Osobních automobilů je 844 613. Na jeden automobil připadal ke konci roku 2017 1,5 obyvatele.Denně vozidla v hlavním městě najezdí 23 miliónů kilometrů, což představuje meziroční růst o 0,79 miliónu.Za celý rok 2017 pak pražská vozidla najezdila 7,3 mld. Kč Obsazenost vozidel se pohybuje kolem 1,3 člověka na automobil. V roce 1990 to bylo 1,71 a v roce 2000 1,44.Podle studie KPMG do Prahy každý den dojíždí za prací cca 180 000 obyvatel okolních krajů - podrobnosti viz Pražský parkovací Armagedon. Modré zóny stejně nefungují. 3500 P+R míst na 318 000 přijíždějících aut Nejzatíženější komunikací je Barrandovský most přes který denně projede 142 000 aut. Druhou je pak Jižní spojka mezi ulicemi 5. května a Vídeňskou s denní frekvencí 129 000 aut. Pomyslný bronz patří Strakonické ulici mezi Dobříšskou a Barrandovským mostem.Nejfrekventovanější křižovatkou metropole je křížení 5. května a Jižní spojky.Nejvytíženější tunel je Zlíchovský s průjezdem cca 90 000 aut denně. Dejvickým tunelem, který je částí systému Blanka projede denně 88 000 aut.Prostřednictvím MHD lidé v hlavním městě provedou 49% všech svých cest. Z toho na autobusovou dopravu připadá 29%. 26% obyvatel chodí výhradně pěšky, pouhé 1% pak tvoří cyklisté.