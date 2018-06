Co ukazují akciové hvězdy minulosti o dnešních oblíbencích trhu?

Mark Twain údajně prohlásil, že „historie se neopakuje, ale rýmuje se“. Podle Jamieho Powella jde o rčení, které se hodí při sledování vývoje na cyklických finančních trzích. A jelikož jsou valuace některých společností na americkém trhu značně napjaté, je právě nyní možná ta nejlepší doba podívat se do historie a zjistit, jak by se tentokrát mohla „rýmovat“.



FTAlphaville poukazuje na to, že například Amazon se obchoduje za cenu, která je 254násobkem zisků firmy, Salesforce se drží na 764násobku zisků a Netflix na 223násobku zisků. „Lawrence Hamtil z investiční společnosti Fortune Financial studoval historii akcií zařazovaných do skupiny Nifty Fifty a snažil se tak odhadnout, co by mohla budoucnost přinést současné elitní skupině akcií v indexu S&P 500,“ píše FTAlphaville.





Nifty Fifty byla skupinou prémiových akcií jako Xerox, IBM , Polaroid či Coca-Cola , které se staly oblíbenci trhu na počátku sedmdesátých let. Všechny tyto akcie si získaly historii soustavného růstu a zvyšování dividend, společnosti se pyšnily vysokou kapitalizací. Hovořilo se o nich jako o akciích jednoho rozhodnutí: Stačilo koupit, o prodeji již nebylo nutno přemýšlet. V roce 1972 se tato skupina akcií obchodovala s PE ve výši 41,9, zatímco valuace celého indexu se pohybovala na hodnotě 18,9. Následující tabulka ukazuje, jaká byla návratnost v následujících 10, 20, 30 a 40 letech u „levných“ a „drahých“ akcií v této skupině (PE na počátku období je uvedeno ve třetím sloupci):Je zřejmé, že po složitých sedmdesátých letech si tyto elitní akcie vedly dobře. Například McDonald's se v roce 1972 obchodoval s PE 85,7, a přesto dokázal dlouhodobě generovat 12,2% návratnost. Americká ekonomika je dnes podle FTAlphaville mnohem lépe chráněná od problémů, kterými si americká ekonomika procházela v sedmdesátých letech. Platí to zejména o její závislosti na ropě od zemí OPEC. Na druhou stranu by se hrozbou mohla stát mzdová inflace , protože nezaměstnanost se nyní pohybuje na mimořádně nízkých úrovních.Hamtil ve své analýze tudíž nabádá investory: „Valuace, které jsou prostě příliš vysoko, nakonec klesnou na rozumnější úrovně“. Výsledkem je horší střednědobá návratnost. To podle všeho platí bez ohledu na to, jak revoluční se podnikání dané firmy zdá být.