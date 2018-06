Rozbřesk: ECB znovu pod italským tlakem?

Udržet si politickou nezávislost bude pro ECB zdá se čím dál tím těžší. Včera se stala terčem kritiky nových vládních stran v Itálii za to, že v uplynulém měsíci (v rámci programu QE) nakoupila více německých a méně italských dluhopisů. Centrální bankéři ve Frankfurtu přitom nikdy nekupují stejnou proporci dluhu každý měsíc. Roli hrají zejména technické faktory jako potřeba reinvestovat splatný dluh.

Shodou okolností však nakoupila ECB historicky nejméně italských dluhopisů právě uplynulý měsíc v době, kdy vrcholila v Itálii politická krize. Liga severu a Hnutí pěti hvězd za tím vidí “spiknutí” proti Itálii. Claudio Borghi, jeden z ekonomů Ligy severu, hovoří o tom, že napětí na trzích mohlo být dílem ECB. Co budou teprve italští politici říkat ve chvíli, kdy se ECB rozhodne program QE definitivně ukončit? Možná uvidíme již příští týden na červnovém zasedání ECB, kde s novou prognózou v ruce mohou centrální bankéři začít pomalu uvažovat o útlumu měnové expanze (ke konci roku).



Dalším důležitým mezníkem v italské sáze bude setkání nového italského ministra financí (Giovanniho Tria) se svými kolegy na euroskupině (ministři financí eurozóny) 21. června. Ukáže se, jak moc chce jít nová italská vláda “hlavou proti zdi” a realizovat všechny své rozpočtové plány nehledě na dohodnutá fiskální pravidla. Zjevné pohrdání rozpočtovými pravidly a trvání na nejextrémnějších návrzích (jako je požadavek na odpuštění části dluhu v držení ECB) by mohlo dostat Itálii znovu pod tlak jak ratingových agentur, tak také trhů. Rizikové přirážky na italské dluhopisy by začaly opět růst, euro padat, a otázkou je, zda by ECB vydržela v takové situaci připravovat konec QE, jako by se “nechumelilo”.





TRHY



CZK a dluhopisy

Rychlejší růst mezd koruně pomohl smazat další porci ztrát z uplynulého týdne a posunout se do blízkosti 25,70 EUR/CZK. Minimálně pro část centrálních bankéřů bude dnešní kombinace rekordního růstu mezd a slabé koruny důvodem pro urychlení růstu sazeb. To včera ostatně znovu potvrdil i viceguvernér Mojmír Hampl.



Pokud se na italských stejně tak jako na rozvíjejících se trzích (turecká lira a spol.) udrží opatrně pozitivní nálada, koruna si může ještě nějaké body připsat.





Zahraniční forex

Úleva na italském trhu dluhopisů prozatím pokračuje, což se pozitivně projevuje na kurzu eurodolaru, ale i třeba středoevropských měn. Nová italská vláda však dává najevo, že bude hrát tvrdě - na adresu ECB přišlo z Říma obvinění, že centrální banka přiživila výprodej italských dluhopisů, když jich kupovala v květnu méně než předtím a nový ministr vnitra Salvini uvedl, že EU buď Itálii pomůže s migranty, anebo země zvýší jejich deportace. Kromě toho dodal, že se nezúčastní úterní schůzky v Lucemburku, kde bude EU o migraci jednat.



Dnešek by nicméně mohl být i trochu o datech, neb nás čekají výsledky podnikatelských nálad v sektoru služeb (v USA to bude ISM).





Ropa

Ropa nadále vyčkává na detailnější zprávy o blížícím se zasedání OPEC+, které by naznačily plány producentských zemí na uvolňování těžebních limitů. Bez přísunu jiných relevantních zpráv/dat to pro Brent nicméně znamenalo pokles ceny až k 75 USD/barel. Šance vyhoupnout se opět výše přijde již dnes, kdy jsou na řadě data o zásobách od API. Větší váhu budou nicméně investoři přikládat až zítřejším číslům z dílny EIA, která by v případě vyššího než očekávaného poklesu zásob mohla lehký tlak na růst cen přinést.