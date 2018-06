Facebook: Výrobcům telefonů jsme data uživatelů nezpřístupnili

Společnost Facebook údajně umožnila výrobcům telefonů přístup ke značné části informací svých uživatelů. Jak tvrdí list The New York Times (NYT), Facebook před deseti lety uzavřel dohody o sdílení dat s nejméně 60 výrobci ještě předtím, než byly jeho aplikace na chytrých telefonech široce dostupné. Společnost na svém blogu některé části zprávy listu potvrdila, ale další zpochybnila. Tvrdí, že přístup k datům uživatelů podléhal přísné kontrole. Akcie v pondělí klesly o 0,4 %.



Jde o partnerství s asi 60 výrobci včetně Applu, Samsungu a Microsoftu z dob, kdy obchody s aplikacemi ještě neexistovaly. Facebook na svém blogu uvedl, že výrobcům umožnil přístup pouze k softwaru, aby mohli vytvářet verze facebooku, které budou fungovat na různých telefonech nebo operačních systémech. Podle NYT měli producenti přístup k některým osobním údajům uživatelů a dokonce i k údajům jejich přátel, bez jejich souhlasu.





Podle amerického poslance Davida Cicillina zpráva NYT nastoluje v Kongresu otázky týkající se svědectví šéfa Facebooku Marka Zuckerburga. "Nepochybně to vypadá, že Zuckerberg Kongresu lže o tom, že uživatelé mají úplnou kontrolu nad tím, kdo vidí jejich data na facebooku ," napsal Cicillin na twitteru. Facebook a způsob, jak nakládá s daty svých uživatelů, je pod kontrolou zákonodárců, regulátorů a uživatelů po celém světě. Terčem kritiky se stal letos na jaře po zprávě, že analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů jeho sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa. Řadu "grilování" zákonodárců ve Spojených státech a Evropě Mark Zuckerberg zatím přežil, píše server CNN.

Ministři spravedlnosti členských zemí Evropské unie se v pondělí shodli, že státy Evropské unie by měly dál vyvíjet nátlak na velké internetové společnosti jako Facebook, aby splnily a důsledně dodržovaly nová unijní pravidla týkající se ochrany dat občanů. Podle českého ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána ukázala právě kauza zneužití dat z facebooku firmou Cambridge Analytica na to, že od 25. května platná pravidla ochrany osobních údajů (GDPR) jsou nezbytným nástrojem.



"GDPR není přece o tom, zda můžete na nástěnku ve škole napsat, kdo vyhrál v matematické olympiádě. Je o tom, aby velké společnosti v IT oblasti nemohly těžit z vašich dat bez toho, abyste vy věděl, co používají a co nepoužívají," upozornil ministr.