Jedno cestovní pojištění na všechny dovolené? Raději ne.

Už přemýšlíte, kam letos o dovolené vyrazíte? Možností je bezpočet a stejně tak i cestovatelských rad nebo nabídek cestovního pojištění. Jak se v záplavě variant neztratit? S přehledným seznamem...

















Dovolená o samotě

Plánujete-li například túru po horách a bez doprovodu, tím spíš nepodceňujte přípravu. Připravte si podrobný itinerář a pravidelně informujte své blízké, kde se právě nacházíte A nikdy nevyrážejte bez cestovního pojištění. Myslete na to, že túra v mnoha ohledech není běžná dovolenková aktivita. Alespoň tedy z pohledu pojišťoven. Pohlídejte si, aby pojistka zahrnovala rizikové, případně i extrémní sporty, kam patří například turistika po ledovcích, turistika za použití horolezeckých pomůcek nebo turistika po obtížném terénu ve vysoké nadmořské výšce.

Výlet do zámoří

Plánujete navštívit USA? Ani tady nezapomínejte na pojištění. A to s dvojitým podtržením, respektive s pořádným krytím. Ceny zdravotního ošetření v USA jsou nesrovnatelné s našimi a jsou doslova závratné. Plomba na zub? Až 6 000 korun. Zlomená ruka? Za ošetření až 180 000 korun. O ošetření zánětu slepého střeva ani nemluvě.

Česká klasika

Cestování s dětmi autem je mnohdy očistec. Bez povinného ručení a havarijního pojištění, alespoň krátkodobého, do auta směr Záhřeb proto ani nesedejte. Vždy si pohlídejte, že máte v ceně asistenční službu a ideálně i například právní pomoc. V případě havárie pak vždy kontaktujte místní policii a vezměte si kontakt na účastníky nehody a nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Výhodou dovolené s dětmi je nicméně to, že za cestovní pojištění pro ně nikdy neplatíte plnou cenu. Děti do 6 let mívají pojištění zdarma, respektive je zahrnuto v pojištění rodičů. Pojištění pro starší děti pak bývá alespoň s výraznou slevou.

Trend posledních let?

Bali, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, atd. Takové destinace dnes lákají hlavně mladší ročníky. A není se čemu divit. Krásné pláže, pohostinní lidé a netradiční sporty. Pokud plánujete vyzkoušet si surfování, náročnější turistiku nebo potápění, přizpůsobte tomu i cestovní pojištění. Proč? Řadu typicky dovolenkových aktivit pojišťovny nevnímají právě "bezpečně" a proto se na ně běžné pojištění nemusí vztahovat. Je třeba se pojistit i na rizikové nebo extrémní sporty. Dokonce i jízda na nafukovacím banánu spadá do této kategorie. Dobrou zprávou ale je, že dnes lze pojištění na cesty sjednat pro celou skupinu, a to i třeba cestou na letiště. Stačí mobil s připojením k internetu a věk cestujících. Za pět minut máte hotovo.