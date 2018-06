Jak jsou na tom mladí při žádosti o hypotéku?

Je tu velká skupina žadatelů, kterých se omezování dostupnosti hypotečních úvěrů dotýká výrazně. Jsou to právě mladí lidé, potažmo mladé páry. Banky už teď daleko důsledněji přistupují ke schvalování úvěrů na 80 % zástavní hodnoty, hlídají si žadatelovy příjmy a míru celkového zadlužení. Situace na hypotečním a realitním trhu mladým příliš nenahrává. Blýská se ale možná na lepší časy. Vláda v demisi chystá nový program podpory bydlení pro mladé, který by měl být spuštěn již v létě 2018. Úroková sazba může být už od 1 % ročně s fixací na 5 let. Žadatelům do 36 let se tu tak otevírá snadnější cesta k vlastnímu bydlení.

Státní půjčky na bydlení přitom nejsou žádnou novinkou, existují, ale mladí je doposud díky levným hypotékám téměř nevyužívali. Úrok u státní půjčky byl téměř totožný jako u bankovní, ale od státu bylo možné si půjčit pouze něco málo přes půl milionu korun. Mladí žadatelé tak mířili pro půjčku raději k bankám, kde žádný úvěrový strop nebyl. Teď se však situace radikálně změnila. Bankovní úvěry podléhají přísnější regulaci, úrokové sazby se zvyšují, ceny nemovitostí strmě rostou. Státní půjčka však může, díky úvěrovým stropům, pomoci pouze mladým mimo Prahu a velká města, tedy lidem na venkově. Mohou za to relativně nízké úvěrové stropy, které stát nastavil.



Státní půjčka na bydlení v Praze stačit nebude

Státní půjčka nabízí čerpání až do 80 % hodnoty nemovitosti , ale při stropu dva miliony za dům a 1,2 milionu za byt. Státní půjčka tak cenu nemovitostí v Praze a ve velkých městech nemá šanci pokrýt. Dlouhodobě pozorujeme strmý růst cen nemovitostí , jen v Praze za minulý rok rovnou o pětinu! Pokud tedy mladí uvažují o bydlení v Praze a velkých městech, kde je větší nabídka pracovních míst , tím i vyšší předpoklad příjmů a široká sociální infrastruktura, musí spoléhat spíše na klasický bankovní

Je lepší být single nebo manželský pár?

“V dnešní době je úplně jedno, zdali jste single, manželé, případně nesezdaný pár. Banky v tomto už rozdíly nedělají. Pokud jste ale dva, máte výrazně větší příjmy a můžete tak lépe dosáhnout na úvěr v požadované výši i za přísnějších podmínek ČNB .”

komentuje situaci

Daniel Horňák, hypotéční specialista společnosti Chytrý Honza

.





A co vlastní zdroje?

Naspořit vlastní zdroje není úplně jednoduché, je to běh na dlouhou trať. Pokud má žadatel možnost, ideální je samozřejmě naspořit alespoň deset, ideálně 20 % kupní ceny nemovitosti a pak žádat o hypotéku. U mladých to ale není vždy úplně reálné - částka to je dost vysoká. “I dnes je ale možné dofinancovávat vedlejším úvěrem, případně třeba zastavit nemovitost rodičů a tu po splacení části úvěru vyvázat. Řešení určitě jsou a nalézt právě to ideální pomůže kvalitní hypoteční specialista,” doplňuje Horňák.

Jsem mladý a podnikám. Co na to banky?

Pokud jsem mladý podnikatel, není to při žádosti o hypotéku výhodná pozice. Na druhou stranu se dnes již většina bank naučila přistupovat k podnikatelům jinak. Minimálně jedno daňové přiznání banka chtít bude, s tím je třeba počítat.

“Lepší je samozřejmě mít dvě za sebou, kde je patrný progresivní růst, k tomu banka přistupuje lépe. Nejlepší variantou je se poradit, ukázat příjmy a s poradcem si říci, co mohu udělat pro to, abych hypotéku dostal když ne nyní, tak třeba příští rok.”

radí Horňák.

Máte vybranou nemovitost? Tápete, zda vám banka poskytne úvěr? Díky

velmi rychle zjistíte, zda na požadovanou úvěrovou částku dosáhnete. V případě kladného výsledku hypoteční kalkulačka přehledně srovná nejvýhodnější nabídky a pomůže při rozhodování, kterou banku oslovit.

Pokud jsou příjmy, v porovnání s cenou nemovitosti, nízké, kalkulačka na tento fakt hned upozorní a ušetří tak zdlouhavý proces dotazování po bankách. Na pořízení nemovitosti je třeba počítat s vlastními zdroji ve výši alespoň 24 %. Možné řešení? Kombinace vlastních zdrojů a znovu objeveného stavebního spoření.