Souhrn 4.6. - Evropa roste díky politickému uklidnění, obchodních válek se trhy už nelekají, euro silnější, ropa vyčkává, BCPP nakonec v minusu

12.h - Evropa zahajuje týden růstem, problémy obchodu upozadněné, euro roste, ropa vyčkává,

BCPP kolem nulové změny

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do 23. týdne při podprůměrné likviditě mírným oslabením.Evropské trhy držely po celý den pozitivní ladění. Hrozba španělské politická krize byla zažehnána stejně rychle, jako se objevila, italská se nevrací a Trump se nakonec možná přeci jen sejde s lídrem KLDR. Hrozba obchodních válek je sice reálná, ale trhy tuto možnost zatím nijak nezveličují a ve svých odhadech ji spíše ignorují. Vzájemné slovní půtky a ostré slovní lokty začínají brát ve světě "Trump 01" jako fakt a komunikační nástroj. Jednotlivým vyjádřením by mohla být věnována menší pozornost a trhy budou reagovat až na finální výstupy.US trhy vstupují do nového týdne lehce pozitivně. Silná makra z konce minulého týdne svým vlivem převyšují ostatní momenty. US ekonomika má našlápnuto ke slušnému 2Q a to zatím nedokáže jen tak něco přerušit či nalomit. Euro dnes díky uklidnění politických hrozeb bralo zpět část oslabení z minulého týdne. Koruna euru skokem posílila pod 25,7. Ropa vstoupila do nového týdne nejistě a vyčkává na další hybné momenty. Cenový spread mezi WTI a Brentem je nejvyšší od roku 2015 a pohybuje se na úrovni 10-11 USD BCPP dopoledne rostla díky zájmu o všechny hlavní tituly s výjimkou Erste . Odpoledne se tato skladba poněkud pozměnila a v plusech se udržely pouze akcie ČEZ a KB a k Erste se v klesání přidaly ještě akcie Monety a O2 Akcie PMČR se rychle vrací nad cenovou hladinu 15 000 Kč