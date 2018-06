Jaké spory v roce 2017 nejčastěji řešili klienti pojišťoven s pojišťovnami?

V roce 2017 se na společnost Vaše nároky.cz obrátilo celkem 755 poškozených občanů, kteří nebyli spokojeni s výsledkem šetření pojišťovny. Téměř polovina občanů z celkového počtu řešených případů řešila nevyplacení či krácení pojistného plnění u pojištění vozidla, jednalo se o 43 %. Zbylých 52 % případů se týkalo ostatních typů pojištění, zejména úrazového pojištění, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti.

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

Nejčastější druh škody, u kterého nebyli klienti spokojeni s vyplacením pojistného plnění:

Nejvíce řidičů, přesněji 22 % ze všech, kteří řešili krácení či zamítnutí plnění u pojištění vozidel, bylo nespokojeno s krácením pojistného plnění při totální škodě. U totální škody se jedná o případy, kdy pojišťovna při likvidaci pojistné události usoudí, že škoda na vozidle je natolik závažná, že by ji již nebylo hospodárné opravovat, a následně uhradí v penězích cenu, jakou podle jejího uvážení mělo vozidlo v době před vznikem škodné události. „V takovém případě je možné buď rozporovat cenu, kterou vozidlo mělo v době škodné události nebo požadovat uvedení vozidla do původního stavu, resp. náhradu nákladů, které poškozený vynaložil na uvedení do původního stavu. Nový občanský zákoník upřednostňuje uvedení do původního stavu před náhradou škody v penězích, ke které má dojít buď na žádost poškozeného, nebo není-li uvedení do původního stavu dobře možné. Pojišťovny však často těmto požadavkům nevyhoví a musí rozhodnout soud, který posuzuje každý případ individuálně,“ vysvětluje právník Novák.