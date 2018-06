NYT: Facebook sdílel osobní data uživatelů se 60 firmami včetně Apple, Amazonu, Samsungu a dalších

Podle víkendového vydání The New York Times Facebook v posledních 10 letech sdílel či věnoval přístup do některých oblastí osobních dat uživatelů cca 60 firmám mezi nimiž figurují taková jména jako Apple Microsoft , Samsung a mnoho dalších světových významných firem. Firmy získávaly přístup k datům o vztazích uživatelů, politickém mínění, historii jejich vzdělání, víry či o připravovaných akcích.Podle odpovědných představitelů Facebooku se jednotliví partneři v jednotlivých případech vždy smluvně zavázali, že získaná data nebudou použita jinak, než jak bylo ujednáno. Facebook v poslední době čelí vlně regulačních snah, které podnítil únik či zneužití osobních dat několika desítek miliónů uživatelů.