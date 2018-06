12.h - Evropa zahajuje týden růstem, problémy obchodu upozadněné, euro roste, ropa vyčkává, BCPP kolem nulové změny

Evropské akciové trhy vstupují do 23. týdne v průběhu dopoledne optimisticky. Hrozba španělské politická krize byla zažehnána stejně rychle, jako se objevila, italská se nevrací a Trump se nakonec možná přeci jen sejde s lídrem KLDR. Hrozba obchodních válek je sice reálná, ale trhy tuto možnost zatím nijak nezveličují a ve svých odhadech spíše ignorují.Nejvíce se dnes daří evropským utilitám, pozornost investoři věnují správám o možných akvizicích a spojeních ve francouzském bankovním sektoru a v letecké přepravě. Euro vstupuje do nového týdne silnější vůči dolaru díky stabilizaci v Itálii euru skokem posiluje o 10 haléřů a pohybuje se těsně nad úrovní 25,7. Ropa dopoledne v poklidu v blízkosti pátečních závěrů. Pravidelné týdenní statistiky ukázaly nepatrný růst počtu nových ropných vrtů v USA a dlouho nevídaný skokový růst v Kanadě. BCPP vstupuje do nového týdne velmi nejistě a opatrně. Proti lehkému růstu většiny hlavních titulů se staví silnější korekce u Erste Akcie PMČR se vracejí nad hranici 15 000 Kč