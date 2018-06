Zalando, největší šatník v Evropě, míří na český trh

Německý internetový prodejce módy Zalando v létě vstoupí na český trh. Po Polsku je ČR další zemí ve východní Evropě, kam Zalando přijde. Spolu se vstupem do Irska jde o první rozšíření aktivit společnosti od roku 2013, uvedli dnes zástupci firmy, která je největší internetový prodejce módy v Evropě. Akcie Zalando klesaly dnes dopoledne o 0,1 %.



Zalando nabízí výběr z téměř 2000 světových a místních značek, včetně privátní značky Zalando, a přibližně 250.000 produktů. Včetně ČR a Irska bude působit v 17 evropských zemích.



Zákazníci v Česku budou moci vybírat z rozsáhlého portfolia značek, jako jsou TopShop, Vagabond, Vero Moda, Veja nebo Weekday. Každý týden přidá Zalando přibližně 9000 nových produktů a až 95 procent zboží se každou sezonu kompletně obmění.



"Věříme, že náš neomezený sortiment, personalizovaná zákaznická zkušenost a pohodlí při nakupování budou v Česku dobře rezonovat. Při expanzi se vždy snažíme postupovat chytře, využíváme proto znalosti z našich současných evropských trhů," uvedl podle ČTK výkonný ředitel Rubin Ritter.



Mezi největší prodejce módy po internetu v ČR patří H&M, Lidl, Zoot.cz či Tchibo. Další velcí prodejci oděvů jsou Tesco Stores, KiK, New Yorker či Takko. Na trh letos vstoupil také prodejce oděvů C&A. Český internetový trh rapidně roste a platí za jeden z nejvýznamnějších ve východní Evropě. V roce 2017 stouply tržby e-shopů o 18 procent na 115 miliard Kč.



Společnost, založená v roce 2008 v Berlíně, v současnosti působí v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Polsku a Velké Británii. Díky vlastní logistické síti složené z pěti centrál a lokálních skladů dokáže Zalando obsloužit zákazníky po celé Evropě. Společnost v současnosti obslouží více než 23 milionů aktivních zákazníků ročně. V roce 2017 společnost dosáhla obratu 4,5 miliardy eur. Nový trh však "největší šatník v Evropě" nepřidal od roku 2013, kdy vstoupil do Lucemburska.

Firma toto oznámení vydala před pondělní prezentací pro média a úterním dnem pro investory. V souvislosti s tím, jak do segmentu online prodeje módy razatně proniká také Amazon, Zalando loni snížila odhad zisku kvůli vysokým investicím do logistiky a nových technologií, což oslabilo její akcie. Ty kolem 11:20 SELČ klesaly v systému Xetra o 0,11 %.

Zdroje: Reuters, ČTK