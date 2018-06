S&P: Globální růst může klesnout kvůli tarifům klidně o více jak čtvrtinu

Podle hlavního ekonoma agentury S&P Paula Gruenwalda by kvůli obchodním válkám mohl globální ekonomický růst ztratit i více jak čtvrtinu. Podle jeho mínění obchodní půtky možná nepovedou přímo ke globální recesi, ale není těžké si představit, že dojde k výraznějšímu snížení tempa globálního růstu, případně k současně probíhající recesi ve třech hlavních světových ekonomikách v podobě USA, Evropy a Číny.Podobný náhled na vliv obchodních válek mají také analytici ECB, kteří už dříve uvedli, že globální růst by v případě jejich rozvoje mohl oslabit směrem ke 3%.V roce 2017 globální růst dosáhl tempa 3,7% a pro letošní rok byl odhadován na 3,8% a 3,9% pak pro rok 2019. Růst se tak po celé jedné dekádě blíží úrovním nad 4% vídaným před poslední velkou krizí.Podle Gruenwalda budou pro ekonomiky nebezpečné především druhotné projevy případných obchodních válek v podobě klesajících výdajů a následně klesajících investic . Navíc se zdá, že trhy toto riziko zatím v podstatě ignorují, což může být do budoucna poměrně rizikové.