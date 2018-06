Marchionne (FIAT): Dieselové motory vymizí do r. 2021. Nahradí je elektrický pohon

Dosluhující šéf FIATu Sergio Marchionne uvedl, že do roku 2021 automobilka přestane postupně vyrábět a používat ve svých modelech dieselové agregáty. Náhradou bude elektrický pohon případně jeho hybridní kombinace. Tomuto trendu neuniknou ano populární modely Grand Cherokee, Wrangler a Renegade americké divize Jeep. Do rozvoje hybridních a elektrických pohonů automobilka v následujících 5 letech zainvestuje cca 9 mld. EUR Za finančně nejzajímavější Marchionne do budoucna považuje především značky Jeep, RAM, Alfa a Maserati. Automobilka plánuje založit finanční divizi, jež by poskytovala půjčky na nákup automobilů.Vedení předpokládá, že do poloviny letošního roku automobilka splatí veškeré své dluhy. Do roku 2022 pak zdvojnásobí zisk a bude zvyšovat prodeje o cca 7% ročně.