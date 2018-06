Německo naskakuje na myšlenku vzniku Evropského měnového fondu

Německá kancléřka se o víkendu rozhovořila o evropských záležitostech, přičemž z toho vyplynulo, že na jedné straně jednoznačně odmítá úvahu nové italské vlády o odpuštění dluhů, které drží ECB, ale na straně druhé se pozitivně vyslovila k myšlence vzniku Evropského měnového fundu. Ten by měl vzniknout na půdorysu stávajícího evropského stabilizačního mechanismu a měl by podle kancléřky poskytovat jak dlouhodobé půjčky na strukturální reformy, tak krátkodobé půjčky pro země, které čelí přechodným (makroekonomickým) potížím. Připomeňme, že toto téma na začátku rozehrál francouzský prezident Macron, přičemž spekulace, že se toto řešení bude líbit Německu, vynesly eurodolar až nad hladinu 1,25. Vznik EMF by totiž částečně uvolnil ruce ECB k nezávislejší měnové politice. Z tohoto důvodu může euro dále mazat ztráty, byť je třeba přiznat, že evropská myšlenka vzniku EMF se nyní komplikuje o méně kooperativní vládu v Itálii