Financial Times: Vraťme Ameriku do roku 1929

Republikánský senátor Ben Sasse to vyjádřil nejlépe: Vraťme Americe její velikost by nemělo znamenat Vraťme Ameriku do roku 1929. Většina světa, včetně většiny amerických obchodníků, vidí trestající obchodní kroky Donalda Trumpa podobně. Hledají ekonomickou logiku tam, kde žádná není. Jeho impulzy jsou politické. I když uvalení cel na kovy a dovoz aut povede ke ztrátě amerických pracovních míst, kroky Donalda Trumpa jsou míněné pro "zapomenuté Američany". Budou cítit, že si jich někdo všímá, i když je to přijde draho, napsal dnes komentátor listu Financial Times Edward Luce.



Největší cena je ale geopolitická. Trump se rozhodl zdůvodnit uvalení cel národní bezpečností jen proto, že se to hodilo. Nechvalně známý paragraf 232 obchodního zákona (z roku 1962 umožňující prezidentovi omezit dovozy a uvalit neomezená cla, pokud je ohrožena národní bezpečnost, pozn. ČTK) byl použit dosud jen dvakrát - pokaždé to bylo do určité míry oprávněné. Donald Trump se jen minimálně snaží zdůvodnit uvalení cel na ocel z Kanady a EU na základě národní bezpečnosti. Vybral si paragraf 232, protože nabízí americkému prezidentovi maximální prostor dělat, co chce.





Používá stejný zákon k ospravedlnění nadcházejících represivních cel na dovoz zahraničních aut. Ale může se stát, že dojde na přísloví Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Trump rozbil základní pravidlo transatlantických obchodních vztahů a nyní je nebude moci znovu slepit. Nahrazuje systém pravidel politickým rozmarem. Správná odpověď Evropy - jako stoupence volného obchodu - by byla, aby nereagovala vůbec nijak. Ale EU, která má připravený seznam odvetných cílů, včetně Harley-Davidsonů, bourbonu a džínů, má politickou povinnost podniknout odvetu. EU se také obrátí na Světovou obchodní organizaci (WTO).A pak tu je Čína. Podle zdravého rozumu by se Donald Trump měl spojit s hlavními obchodním partnery a spojenci k tlaku na Čínu, aby svůj projekt rozvoje zpracovatelského průmyslu Made in China 2025 otevřela světovým pravidlům pro investice . Další země si jako USA stěžují na čínskou praxi nuceného převodu zahraničních technologií. Ale Donald Trump si odcizuje spojence ve chvíli, kdy by je mohl nejvíc potřebovat.Zahájit současně obchodní válku s americkými spojenci i protivníky neodpovídá žádným známým mezinárodním pravidlům logiky. Zvýší ceny doma, sníží počet amerických pracovních míst a omezí globální vliv Ameriky. Varování, že by Trumpovy kroky mohly rozbít WTO také nepadnou na úrodnou půdu. Takový výsledek si Donald Trump možná i přeje. Jeho hlavní obchodní vyjednavač Robert Lighthizer si dlouho na tuto globální instituci stěžuje. Trump často napadá nezvolené americké soudce. Bezpochyby by mohl získat víc retweetů tirádou proti nezvoleným zahraničním soudcům.Američtí obchodní partneři se učí, jak rozumět Donaldu Trumpovi a je to pro ně tvrdá škola. Americký prezident je odhodlán vést obchodní válku všech proti všem. Francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden dělal paralelu ke 30. letům a mluvil o "moderních náměsíčnících". Ale to je mizerná metafora. Donald Trump ví přesně, co dělá. Fakt, že ohrožuje globální řád, je důležitým rysem jeho akcí, nikoli nedopatřením.