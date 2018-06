Digitální měna vydaná centrální bankou není v Hongkongu na pořadu dne

Honkongská centrální banka neplánuje vydávat digitální měnu. V odpovědi na interpelaci v hongkongském zákonodárném orgánu, Legislativní radě, to uvedl úřadující ministr financí Hongkongu Joseph Chan. Vychází přitom ze závěrů mezinárodní skupiny zástupců centrálních bank různých zemí vytvořené Výborem pro platební a tržní infrastrukturu (CPMI) a Výborem pro trhy (MC) Banky pro mezinárodní platby (BIS).

Skupina, na jejíž práci se podílejí i zástupci Hongkongu, došla k závěru, že centrální bankou vytvořená digitální měna (CBDC) je v případě využití pro velkoobchodní platby podobná již existujícím strukturám. Stejně tak v případě využití u maloobchodních plateb je nutné zhodnotit její možnou využitelnost oproti existujícím funkčním mechanismům. Ty jsou v Hongkongu, který má oficiální status „zvláštní administrativní oblast Číny“, na vysoké úrovni a tamní centrální banka proto v tuto chvíli nevidí pro zavedení CBDC důvod.

Ministr Chan také připomněl finančním institucím nutnost řídit se danými pravidly v případě obchodních aktivit, na kterých se účastní i subjekty spojené s kryptoměnami. Konkrétně se jedná o pravidla řádné péče a uchovávání záznamů v souladu s nařízením namířeným proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Ministr dále upozornil, že kryptoměnové burzy registrované v Hongkongu by neměly umožňovat obchodovat tokeny, které jsou považovány za cenné papíry, pokud k tomu nemají potřebnou licenci. Odkázal přitom na dopis, který hongkongská Komise pro cenné papíry a futures rozeslala v únoru dotčeným burzám. V dopise Komise vyslovila požadavek buďto ukončit obchodování s takovýmito tokeny a nebo zažádat o potřebnou licenci.

Na konci dubna hongkongské ministerstvo financí vydalo také zprávu, ve které uvádí, že kryptoměny jako například bitcoin se nijak speciálně nepodílejí na finanční kriminalitě. Rizikovost kryptoměn tak hodnotí jako středně nízkou.

