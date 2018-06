Jeden z tržních býků varuje před inflací v r. 2019. Do konce roku 2018 trhy ale porostou

Jeden z největších tržních býků Joseph Zidle ze společnosti Blackstone projevil určité pochybnosti respektive varoval před možnou změnou vývoje trhů v roce 2019. Podle Zidleho je problematická především inflace a její vliv na tržní náladu. Podle jeho odhadů růst cen může v příštím roce začít negativně ovlivňovat firemní zisky a nákupní aktivitu spotřebitelů. Nižší zisky a vyšší sazby budou tlačit dolů tržní ohodnocení firem. Podle Zidleho jsou určité náznaky tohoto vývoje nyní patrné. Ceny energií jsou vyšší v řádu desítek procent.Zidle nicméně míní, že není třeba nijak panikařit a chystat se překotně na medvědí vývoj trhů. Do léta se s velkou pravděpodobností vyjasní některé klíčové otázky zvyšující nyní celkovou nervozitu trhů a to přinese ve druhé polovině roku úlevu pro akciové trhy, jež by mohly dále růst. Jeho cílovka pro S&P 500 na konci roku je na úrovni 3000 bodů, což je cca 10% nad stávající úrovní. Dařit by se mělo především energiím , surovinám, průmyslu a rozvojovým trhům.