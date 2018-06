Zadusí se USA vlastní ropou?

Severomořská ropa Brent a americká ropa West Texas Intermediate jsou nejsledovanějšími ukazateli cen ropy na světě. Obvykle se jejich ceny pohybují ruku v ruce. Teď však Brent získává nad svým americkým blížencem navrch. Důvod? Americké ropovody, které zahlcuje bující americká produkce.

Projevem je narůstající rozdíl mezi cenami WTI a Brentu, takzvaný Brent-WTI spread. Tento ukazatel se ve čtvrtek dostal na nejvyšší hodnoty za poslední tři roky, konkrétně nad 11 dolarů na barel. Konkrétně srpnový spread Brent-WTI se ve čtvrtek obchodoval až na 11,66 USD na barel, nedaleko tří let starého maxima 13,06 USD/barel. Ještě na začátku května byl přitom barel Brentu jenom o 5 dolarů dražší než WTI.



„Trh vám tím říká, že ropovody jsou plné,“ říká podle listu FT Andy Lipow, prezident poradenské společnosti Lipow Oil Associates. „Kdyby měly ropovody dost kapacity, spread by nebyl větší než poplatek za ropovod.“

Ropovody se budují dál, ale...

Obchodníci navíc podle všeho tipují, že sleva na americké ropě v dohledné době nezmizí. Produkce americké ropy roste a termínové kontrakty na dodávku v budoucích měsících naznačují, že spread se pod 10 procent jen tak nedostane.

Co to může znamenat pro ropné firmy? Nejsledovanější řádek výsledovky (ten spodní) by nemusel zůstat nedotčen, pokud jde o americké těžaře z břidlic. Oproti tomu marže amerických rafinerských společností se možná mají na co těšit, pokud ale rafinerie dokážou najít cestu, jak takto zlevněnou ropu dostat k dalšímu zpracování. Akcie rafinerií Phillips 66 a Marathon Petroleum stouply za poslední měsíc měsíc o zhruba 13, respektive o 11 procent.

Problémy se týkají ropovodů vedoucích z překladiště Cushing do rafinerií a ropných terminálů v Mexickém zálivu. Ještě předtím se ale objevily v okolí města Midland v západním Texasu - v samotném srdci pánve Permian, nejplodnější ho břidličného pole v USA.

Ropa na korbě

Ropovody vedoucí z Cushingu do Mexického zálivu jsou vytížené v zásadě na maximum. Využití kapacit činí v letošním roce v průměru 90 procent. Loni bylo v průměru na 79 procentech.

Analytici tvrdí, že v rozdílu v cenách se do určité míry odrážejí náklady na alternativní způsoby přepravy ropy – jako jsou třeba cisternové nákladní vozy. S nimi a s řidiči je ale problém. Podle obchodníků se jich nedaří nalézt dost na to, aby byznys takto fungoval.

Drahou přepravu zmínil ve čtvrtečním komentáři také generální ředitel ConocoPhillips Ryan Lance. Podle něj je přeprava ropy z Permianu už tak drahá, že je otázkou, jestli to za to vůbec stojí. Prodejci v Permianu musejí oproti konkurenci v Mexickém zálivu udávat ropu se slevou, přičemž tento týden narostl diskont mezi cenami komodity z těchto oblastí na více než 20 USD na barel.

Experti banky Citi navíc v nejnovějším komentáři poznamenali, že severně od Cushingu se pravděpodobně těží víc, než se předpokládalo. V Cushingu pak podle nich asi nedošlo k „zásadnímu“ snížení zásob, což asi mohlo poděsit letní býky na WTI.

Dnes ceny ropy klesají, Brent se pohybuje kolem 77,5 USD za barel a WTI kolem 66,5 USD za barel. Procentuální pohyby ale po 14:00 SELČ vypadaly tak, že zatímco Brent byl na červené nule, WTI odepisovala 0,9 %.

Zdroje: Bloomberg, FT