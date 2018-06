Jih Čech se dočkal, 39. OK POINT se nachází v Českých Budějovicích

Více o OK POINTech na www.okpointy.cz .

Díky lidskému přístupu ke klientům, diskuzi nad jejich přáními a plány a šíří poskytovaných služeb se OK POINTy staly jedním z nejrychleji rostoucích franšízových konceptů na tuzemskám trhu. Výhodou je také vstupní investice v maximální výši 1,5 milionů korun , která je mnohonásobně nižší než u populárních franšíz z oblasti gastronomie. Svou roli hraje i prestiž finančního odvětví, která oslovuje zejména stávající úspěšné podnikatele či vrcholové manažery z korporací hledající druhou kariéru. Příležitost pro otevření OK POINTu z hlediska dlouhodobého strategického rozvoje jsou nyní ve městech Praha, Příbram, Hodonín, Břeclav, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Havířov, Čáslav, Kutná Hora, Třebíč, Tábor, Písek, Klatovy, Rokycany, Rakovník, Cheb, Aš, Kadaň a Vsetín.

Franšízová pobočka OK POINT je místem, ve kterém mohou lidé sjednávat produkty a služby různých bank i pojišťoven a řešit realitní služby, aniž by museli navštěvovat několik různých filiálek. Jedná se o unikátní místo, jehož cílem je usnadnit klientům život a ulehčit jim orientaci v nepřeberném a nepřehledném množství nabízených služeb. Propojujeme zde finanční plánování, nízkonákladové bankovnictví, dokonce i realitní služby. Tou nejpodstatnější výhodou OK POINTu je pak možnost sjednat si produkt nebo službu na míru v rámci aktuální nabídky finančních institucí, a to za nejvýhodnějších podmínek na trhu.

OK POINTy jako fenomén v rámci finančního trhu v České republice

„Díky koncentraci bankovních, finančních a realitních služeb na jedno místo šetří OK POINT klientům nejenom náklady na jednotlivé služby, ale i čas, což v dnešní uspěchané době ocení nejvíce. Těší mne, že už i jihočeští klienti mají možnost v praxi poznat, jak fungují služby v moderním OK POINTu,“ říká Jan Diart.

Na jednom z nejkrásnějších českých náměstí se nachází další OK POINT. V historické budově hotelu Zvon nahradil provozovnu Expobank. Českobudějovickou pobočku provozuje Jan Diart, manažer senior Broker Consulting. Jelikož se OK POINT nachází přímo v centru Českých Budějovic, je tak dopravní i pěší dostupnost vynikající. Parkování je možné přímo na náměstí nebo na nedalekých parkovištích.

OK POINT České Budějovice

„Jihočeský kraj nám na mapě OK POINTů dosud chyběl. Jsem tedy rád, že se nám podařilo otevřít pobočku v samém srdci jihočeské metropole,“ uvádí Radim Štantejský, manažer projektu OK POINT Broker Consulting, a dodává: „Další příležitosti v Jihočeském kraji pro budoucí franšízanty nabízíme v Písku či Táboře.“

Broker Consulting a mBank v květnu otevřeli již 39. pobočku OK POINT, obchodního místo, kde můžete pohodlně, rychle a bezpečně vyřešit bankovní, finanční a realitní služby zároveň. Pobočka se nachází přímo v centru Českých Budějovic, v historické budově hotelu Zvon na Náměstí Přemysla Otakara II. V Jihočeském kraji se jedná o vůbec první OK POINT, který je stejně jako všechny ostatní vybaven moderními technologiemi, privátní zónou a vkladomatem s provozem 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Jan Lener

Ředitel komunikace Broker Consulting. Do Broker Consulting přišel téměř přesně před deseti lety do oddělní komunikace a PR. Od roku 2013 se věnoval také Projektu Reality v Broker Consulting. Ve finančně-poradenskému byznysu působí již od roku 2003, první zkušenosti sbíral jako poradce. V případě, že vás zaujal koncept OK POINT, o němž Jan Lener píše, kontaktujte pro více informací Lenku Slepičkovou na mailu lenka.slepickova@bcas.cz, nebo na telefonu +420 731 537 402.

Broker Consulting

Broker Consulting je jednou z největších poradenských společností na českém a slovenském trhu v oblasti financí a realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Služby společnosti Broker Consulting poskytuje přibližně 1500 finančních konzultantů ve více než 100 klientských centrech a kancelářích. Společnost přinesla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Broker Consulting rovněž ve spolupráci s mBank vytváří síť franšízových poboček pod názvem OK POINT, kterých je aktuálně otevřeno 33. Více na www.bcas.cz a na www.okpointy.cz. Navštivte také náš Facebook a LinkedIN Broker Consulting a Facebook a LinkedIn OK POINTů.