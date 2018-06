konference MILCON už příští týden

Všichni po Vás chtějí ještě větší slevu.

Každý den řešíte krize a hasíte požáry. A navíc nemůžete sehnat lidi (a ty nejlepší vám přetahuje konkurence).

Právě proto jsme pozvali Zbyňka Frolíka (Linet), Jaroslavu Valovou (SIKO koupelny) a Stanislava Martince (KOMA) ... aby Vám prozradili, co se jim v těchto a dalších situacích osvědčilo.

Nebudou Vám "přednášet". A nebudou Vás nudit teorií.

Na speciální konferenci Milcon se jich můžete zeptat přímo. Dostanete do ruky mikrofon.

A přímo na konferenci tak můžete zjistit, co dělali, když byli ve stejné situaci, jako Vy. Zda by to nyní udělali stejně. Nebo jinak. A jak.

Zjistíte, co se jim osvědčilo. Odhalí Vám slepé uličky. A celý den tak bude vlastně jedna velká konzultace, jejímž tématem budou témata a otázky, které Vás zajímají.

Přijďte si tedy pro odpovědi na otázky, které se Vám při podnikání honí hlavou.

Během jediného dne na konferenci Milcon získáte zkušenosti, které oni sbírali v součtu 83 let podnikání a utratili za ně přes 20 miliard korun.

Volná místa se rychle plní a pokud chcete zjistit, co funguje v situaci, kterou řešíte, rezervujte si místo (pro sebe i pro kolegu) raději hned...

Zdroj: Jiří Jemelka