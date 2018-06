Inflace v eurozóně v květnu nečekaně vysoká

Eurostat včera oznámil, že inflace v eurozóně činila v květnu 1,9 %. Ocitla se tak tam, kde by ji ECB zřejmě ráda viděla napořád (ECB popisuje svůj inflační cíl jako „těsně pod 2 %“). Většinu pozorovatelů uvedená hodnota docela zaskočila, protože očekávání bylo jen 1,6 % (podle průzkumu Reuters i Bloomberg).





Většina tohoto překvapení jde na vrub nečekaně silného proinflačního impulzu ze strany energií (tedy zřejmě hlavně dražší ropy a výrobků z ní) - viz třetí a nejdelší pruh v předchozím graf u květnových cenových růstů. Není tedy vyloučeno, že značná část tohoto překvapení se v dalších měsících zase vypaří, zejména pokud by ropa zase zlevnila. Překvapení na úrovni jádrové inflace, která je očištěna o vliv nejvíc kolísavých složek, tedy právě energií (a potravin), bylo už jen v rozsahu jedné desetiny procentního bodu. V týmu guvernéra Draghiho je ale jistě vítáno i takto malé překvapení, hlavně když jde o překvapení směrem nahoru, tedy směrem k naplnění zmíněného inflačního cíle. Jeho trvalé plnění totiž ECB podle své poslední (březnové) prognózy očekává až za horizontem své prognózy, tedy až po roce 2020.

Šampaňské ale ve Frankfurtu asi zatím neotvírají, jde totiž zatím pouze o první odhad. Pokud následná revize nepůjde směrem dolů, pak v kombinaci se slabým eurem jde o signál, že ukončení QE plánované v tuto chvíli na poslední letošní kvartál není třeba odkládat.



Michal Skořepa