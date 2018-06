Luboš Komárek: Kurz koruny je blízko své rovnováze (Video)

Měnový kurz je jednou z nejsledovanějších ekonomických veličin. Jeho nominální vyjádření známe všichni – např. 25 korun za 1 euro. Co je to ale reálný měnový kurz? Jak odráží bohatnutí té které země a proč se makroekonomové snaží vypočítat jeho rovnovážnou úroveň? Podívejte se na další vlogČNB, v němž ekonom ČNB Luboš Komárek prozradí i to, o kolik se Česká republika za poslední čtvrtstoletí přiblížila bohatším ekonomikám.

Zdroj: Youtube, kanál uživatele CNBcz